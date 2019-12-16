Юниорская сборная РФ по хоккею впервые в истории выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) стала победителем Мирового кубка вызова, переиграв в финале команду "Канада-Восток" в овертайме.

Российская сборная под руководством Сергея Голубовича в финале Мирового кубка вызова, который прошел в канадском городе Доусон-Крик, встречалась с командой "Канада-Восток", которую обыграла в стартовом матче турнира - 3:2. Российская команда вышла на матч тем же составом, что и в выигранном у Чехии полуфинале.

Решающий матч прошел в упорной борьбе. В первом и втором периодах зрители не увидели заброшенных шайб. Счет в матче за четыре минуты до окончания третьего периода открыла сборная России. Отличился Павел Тютнев. Однако вскоре канадцы получили двойное большинство, которое реализовал Райан Александер.

В итоге победитель матча определялся в овертайме, который по регламенту турнира длился 20 минут. Но и этого времени командам не хватило - в итоге пришлось играть второй дополнительный период. В нем все решило удаление у канадской сборной. Шакир Мухамадуллин точным броском принес сборной России историческую победу.

Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан голкипер Егор Гуськов, отразивший 37 бросков.