Накануне юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) в канадском городе Доусон-Крик сражалась в финале Мирового кубка вызова против сборной "Канады-Восток".

Счет в напряженном матче не был открыт вплоть до второй половины третьего периода, когда Павел Тютнев вывел сборную России вперед. Однако канадский форвард Райан Александер через три минуты счет сравнял.

До конца основного времени цифры на табло не изменились, и судьбу финала решил овертайм. В первом дополнительном периоде соперники не смогли выявить лучшего, а вот во втором овертайме удача улыбнулась россиянам. Щелчок Шакира Мухамадуллина на восемьдесят шестой минуте матча принес нашей команде победу - 2:1.

Отметим, что сборная России U18 впервые в истории стала обладателем Мирового кубка вызова, который проводится с 2006 года. Также важно отметить, что российские юниоры - единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет, регламент турнира позволяет заявлять игроков до 20 лет.

Главный тренер нашей команды Сергей Голубович был очень доволен и согласился прокомментировать итоги турнира в беседе с представителем пресс-службы Федерации хоккея России.

Впервые российская команда U18 выигрывает Мировой кубок вызова, все команды на этом турнире - старше. Какие эмоции?

Сергей Голубович: Естественно, невероятные! Но очень важно всем сразу напомнить себе главные цели. Останавливаться на этой победе не стоит.

Насколько устают игроки в таких матчах, представить можно. А тренеры?

Сергей Голубович: Я думаю, не меньше, чем игроки: они устают больше физически, а мы - морально.

Что такого особенного в этой команде, которая буквально переписывает историю турниров: Кубок вызова U17 в прошлом году, Кубок Глинки/Гретцки летом, теперь Мировой кубок вызова.

Сергей Голубович: Много раз говорилось об этом - если у команды есть характер, она будет добиваться результата. Да, может быть не всегда все будет получаться. Но характер у этих ребят есть. Это огромный опыт в ходе подготовки к юниорскому чемпионату мира - поиграть со старшими командами, все они примерно равны по уровню. Может быть, они не так сильны тактически, но самое главное - физически все здоровые, большинство игроков старше на год-два. Но наши ребята играли строго, играли по системе, над которой мы работаем и которая дает результат. Кто самый большой молодец? Для меня это вся команда.