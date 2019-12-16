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16.12.2019 22:00
Рубрика: Спорт

Приняли вызов

Российские юниоры выиграли престижный турнир в Канаде
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Накануне юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) в канадском городе Доусон-Крик сражалась в финале Мирового кубка вызова против сборной "Канады-Восток".

Счет в напряженном матче не был открыт вплоть до второй половины третьего периода, когда Павел Тютнев вывел сборную России вперед. Однако канадский форвард Райан Александер через три минуты счет сравнял.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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До конца основного времени цифры на табло не изменились, и судьбу финала решил овертайм. В первом дополнительном периоде соперники не смогли выявить лучшего, а вот во втором овертайме удача улыбнулась россиянам. Щелчок Шакира Мухамадуллина на восемьдесят шестой минуте матча принес нашей команде победу - 2:1.

Отметим, что сборная России U18 впервые в истории стала обладателем Мирового кубка вызова, который проводится с 2006 года. Также важно отметить, что российские юниоры - единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет, регламент турнира позволяет заявлять игроков до 20 лет.

Главный тренер нашей команды Сергей Голубович был очень доволен и согласился прокомментировать итоги турнира в беседе с представителем пресс-службы Федерации хоккея России.

Впервые российская команда U18 выигрывает Мировой кубок вызова, все команды на этом турнире - старше. Какие эмоции?

Сергей Голубович: Естественно, невероятные! Но очень важно всем сразу напомнить себе главные цели. Останавливаться на этой победе не стоит.

Насколько устают игроки в таких матчах, представить можно. А тренеры?

Сергей Голубович: Я думаю, не меньше, чем игроки: они устают больше физически, а мы - морально.

Что такого особенного в этой команде, которая буквально переписывает историю турниров: Кубок вызова U17 в прошлом году, Кубок Глинки/Гретцки летом, теперь Мировой кубок вызова.

Сергей Голубович: Много раз говорилось об этом - если у команды есть характер, она будет добиваться результата. Да, может быть не всегда все будет получаться. Но характер у этих ребят есть. Это огромный опыт в ходе подготовки к юниорскому чемпионату мира - поиграть со старшими командами, все они примерно равны по уровню. Может быть, они не так сильны тактически, но самое главное - физически все здоровые, большинство игроков старше на год-два. Но наши ребята играли строго, играли по системе, над которой мы работаем и которая дает результат. Кто самый большой молодец? Для меня это вся команда.

Спорт Хоккей Спортивные организации Федерация хоккея России

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