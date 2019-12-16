В понедельник в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Криштиану Роналду готовится в шестой раз в карьере выиграть Лигу чемпионов. Фото: REUTERS

Впервые в истории Лиги чемпионов в 1/8 финала вышли исключительно представители пяти ведущих европейских лиг. При этом выделить среди них одного явного фаворита невозможно. У всех грандов сейчас есть проблемы. За исключением разве что действующего обладателя трофея "Ливерпуля", отправившегося на днях в Катар для участия в клубном чемпионате мира.

Перед жеребьевкой Лиги чемпионов все 16 участников были поделены на две корзины. В первую попали восемь победителей группового этапа: "Барселона", "Валенсия" (оба - Испания), "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (оба - Англия), "Бавария", "РБ Лейпциг" (оба - Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Ювентус" (Италия).

Эти клубы не могли попасть друг на друга в 1/8 финала. Выходит, противостояние двух лучших футболистов мира последних лет Лионеля Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус") возможно лишь с четвертьфинальной стадии. Если их команды туда, разумеется, попадут.

Во второй корзине были следующие команды: "Реал", "Атлетико" (оба - Испания), "Тоттенхэм", "Челси" (оба - Англия), "Наполи", "Аталанта" (оба - Италия), "Лион" (Франция) и "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Самая громкая афиша 1/8 финала - противостояние "Реала" и "Манчестер Сити". Напомним, что английский клуб тренирует Хосеп Гвардиола, который в бытность рулевым "Барселоны" неоднократно встречался с мадридской командой и обыгрывал ее. Назвать фаворита в этой паре проблематично. "Сити" хоть и отстает от "Ливерпуля" в турнирной таблице английского первенства, но футбол показывает яркий. Что касается "Реала", то в нынешнем сезоне, за исключением старта, "королевский клуб" достаточно стабилен.

За пару дней до жеребьевки Роналду признался, что не хотел бы попасть на свою бывшую команду - "Реал"

Если откровенно, со жребием повезло "Ювентусу", "Тоттенхэму" и "Барселоне". "Старая синьора", как еще называют этот итальянский клуб, с Криштиану Роналду попали на "Лион", который на минувших выходных лишился до конца сезона из-за травмы своего лидера Мемфиса Депая. Что интересно - Роналду еще до жеребьевки признавался, что не хочет получить в соперники "Реал".

"Тоттенхэму" могла выпасть "Барселона", но в итоге к ним в пару попал "РБ Лейпциг". Наконец, каталонцам будет противостоять одно из главных разочарований этого европейского сезона - "Наполи".

Также в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся: "Боруссия" Д - "Пари Сен-Жермен", "Аталанта" - "Валенсия" и "Челси" - "Бавария", "Атлетико" - "Ливерпуль".

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 20 марта.

Что касается Лиги Европы, то в 1/16 финала турнира встретятся: "Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания), "Спортинг" (Португалия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды), "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия), "Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия), АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария), "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания), "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия), "Алкмаар" (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия), "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия), "Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия), "Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция), "Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия), "Рейнждерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия).

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля.