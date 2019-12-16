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К 50-летию оригинала "Союзмультфильм" выпустил продолжение "Умки"

Новости
    16.12.2019, 12:46
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

К полувековому юбилею первой части "Умки" киностудия "Союзмультфильм" выпустила давно обещанное продолжение легендарного мультфильма.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне кажется, "Умка" не стареет, несмотря на то, что прошло уже почти пятьдесят лет с момента создания фильма", - сказал на премьере заместитель министра культуры Павел Степанов. Отметив, что реакции зрителей они ожидают "с тревогой и надеждой".

При этом генеральный директор студии Юлиана Слащева уверена, что мультфильм у них получился - "он такой же трогательный, такой же милый" и передает все те же ценности, которые закладывались в "Умку" его создателями полвека назад.

Фото: kinopoisk.ru
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Третий "Умка" появится в онлайн-кинотеатре ivi 17 декабря, а на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" - 23-го.

"Умка" вышел в 1969 году. Режиссеры - Владимир Пекарь и Владимир Попов, автор сценария - писатель Юрий Яковлев ("Всадник над городом", "Девочка, хочешь сниматься в кино?"). Через год появился сиквел - "Умка ищет друга".

Именно в "Умке" звучит колыбельная мамы-медведицы - в исполнении Аиды Ведищевой. Которую для "триквела" в новой аранжировке перепела Лариса Долина.

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