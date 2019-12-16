К новогодним праздникам в Италии начали продавать воздух

Двое римских студентов придумали оригинальный и экономичный новогодний подарок.

Молодые люди продают столичный воздух. Жестяные банки "Воздух северного Рима" (Aria de Roma nord) и "Воздух южного Рима" (Aria de Roma sud) стоят по 6 евро. Если покупатель решит приобрести две ароматические баночки, ему сделают хорошую скидку и продадут их всего за 10 евро.

Уникальный продукт сопровождается аннотацией на римском диалекте:

"Ты помнишь тот воздух, который сопровождает тебя, когда ты поздно вечером возвращаешься домой, а твоя мама делает вид, что спит. Этот воздух тебя раздражает, но, когда ты вдали от дома, его ведь тебе не хватает? Если ты никогда не был на севере, то воздух в баночке поможет тебе вдохнуть махом воздушные частички квартала Фламиньо, Монтесакро, Триесте и Кассии. А чтобы почувствовать юг Рима, мы смешали для тебя в одном флаконе воздух Эура, Аппио, Тусколдано и Трулло".