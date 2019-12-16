Кабинет министров установил критерии для снижения цен на важные лекарства

Перерегистрация цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП) не позволит производителям завышать их стоимость в сравнении с ценой за рубежом.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила перерегистрации предельных отпускных цен на препараты из списка жизненно важных. "Теперь будет два варианта перерегистрации: добровольная и обязательная, когда государство на себя берет инициативу перерегистрации цен", - сообщил глава кабмина на совещании со своими заместителями. "Если производитель завышает стоимость препарата в России по сравнению с зарубежной, то цена на это лекарство будет снижаться", - заявил он.

Установлено несколько критериев для снижения стоимости: если цена на импортные лекарственные препараты в России выше, чем в стране их производства; если цена на воспроизведенный лекарственный препарат выше, чем на оригинальный; если цена на российский препарат кратно выше цены на аналогичный российский лекарственный препарат. "В этих трех случаях наступает перерегистрация", - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

Со следующего года министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба получат полномочия самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без обращений заявителей и держателей регистрационных удостоверений.

"Из-под обязательной перерегистрации выводятся дешевые лекарственные препараты стоимостью до 100 рублей - вакцины, наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах Евразийского экономического союза", - добавила Голикова детали. Впервые правила вводят порядок государственной регистрации цен на лекарственные препараты в детских формах. "Это было давно востребовано, и мы очень рассчитываем, что введение этого режима позволит стимулировать производство и доступность препарата для детей", - сказала она.

"Посмотрим, что получится. Надеюсь, что это действительно будет способствовать улучшению ситуации. Об этом люди спрашивают, эта тема очень актуальная и постоянно требующая внимания со стороны ответственных лиц как в регионах, так и в правительстве России", - указал Дмитрий Медведев.

Если производитель завышает стоимость препарата в России по сравнению с зарубежной, то цена на это лекарство будет снижаться

На совещании снова вернулись к ситуации в Иркутской области, отдельные районы которой летом серьезно пострадали от паводка. Проблемами восстановления нормальной жизни в том же Тулуне кабинет министров занимается постоянно. "В целом ситуация под контролем, - доложил вице-премьер Виталий Мутко. - Правительство оперативно приняло решение и выделило 19,5 миллиарда рублей". 47 тысяч граждан получили компенсации в размере 10 тысяч рублей, еще 27 тысяч человек получили выплаты за утерю имущества. "Решены все вопросы, связанные с восстановлением жилищных прав. На сегодня практически из 6900 помещений, которые люди утратили, 99 процентов получили сертификаты", - заявил зампред правительства. Жилищное строительство находится в активной фазе: до конца года планируется возвести три многоквартирных дома и около 30 индивидуальных.

Думая о том, как обеспечить Тулуну самостоятельное развитие, кабинет министров принял решение использовать зарекомендовавший себя механизм территории опережающего развития. "Территория должна все-таки получить и собственные механизмы для саморазвития, для того чтобы разнообразить местную экономику, привлечь какие-то инвестиции дополнительные в регионе, но и чтобы сам моногород, Тулун - это тоже моногород, меньше зависел от градообразующего предприятия", - объяснил Дмитрий Медведев такой шаг. Он попросил вице-премьеров и новое руководство Иркутской области следить за появлением и развитием новых проектов в ТОР.

В территорию опережающего развития планируется привлечь не менее шести резидентов, рассказал Мутко. В ближайшие два года объем инвестиций составит около 1,3 миллиарда рублей. Планируется создать 550 новых рабочих мест.

Еще одним постановлением Дмитрий Медведев изменил правила выплаты денежных компенсаций за наем жилья для солдат, сержантов, матросов и старшин. Их размеры не менялись с 2008 года. Для Москвы и Санкт-Петербурга, например, это не более 15 тысяч рублей. "Жилье за такие деньги, которые были предусмотрены действующими правилами, найти было практически невозможно", - констатировал премьер. "Сейчас в соответствии с новым постановлением мы повышаем денежную компенсацию за поднаем жилья солдатам, сержантам, матросам, старшинам и членам их семей, - сообщил он. - За арендованное жилье они теперь будут получать такую же компенсацию, как офицеры и прапорщики, и, соответственно, смогут такое жилье арендовать".