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Рубрика: Экономика

Гарантия отдыха

Как уберечь россиян от банкротства туроператоров
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Информационная система "Электронная путевка" повысит прозрачность турбизнеса и поможет защитить туристов от банкротства туроператоров, считают в Ростуризме. "Мы идем по пути того, чтобы она стала обязательной в соответствии с законом, но до этого момента нам надо проделать очень большую работу", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на конференции LegalTravelDay 2019. По ее словам, сейчас система проходит технический аудит.
"Электронная путевка" поможет сформировать прозрачную цепочку связей отелей, авиакомпаний и туристов. Фото: Сергей Михеев/ РГ "Электронная путевка" поможет сформировать прозрачную цепочку связей отелей, авиакомпаний и туристов. Фото: Сергей Михеев/ РГ
"Электронная путевка" поможет сформировать прозрачную цепочку связей отелей, авиакомпаний и туристов. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Занимается тестированием компания "Национальные туристические технологии" (НТТ). "Мы хотим знать, какие задачи решает "Электронная путевка", насколько она им соответствует", - сказала Догузова.

Фото: Anatols / iStock
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Как заметил заместитель генерального директора НТТ Константин Якушев, аттестация "Электронной путевки" как государственной информационной системы пройдет до середины апреля 2020 года. По предварительным выводам, система в целом соответствует техническому заданию и первоначально поставленным целям.

"Электронная путевка" поможет сформировать прозрачную цепочку связей контрагентов на туристском рынке, считает замминистра экономического развития Сергей Галкин. В России для гарантий туристов создан резервный фонд туроператоров в сфере выездного туризма и фонд персональной ответственности туроператоров. "Механизм фондов проверен временем, но в случае возникновения сложных ситуаций этих фондов недостаточно", - констатировал он.

"Электронная путевка" будет поэтапно вводиться как обязательная государственная система после технического аудита и согласования с участниками рынка

Не все туроператоры честно платят взносы, занижая количество проданных туров. Если бы в России обанкротился действительно крупный туроператор, как Thomas Cook в Англии, средств гарантийных фондов не хватило бы для выплаты компенсаций всем пострадавшим, признают участники отрасли. Они в целом поддерживают введение "Электронной путевки".

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм Развитие туризма в России

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