Как уберечь россиян от банкротства туроператоров

Информационная система "Электронная путевка" повысит прозрачность турбизнеса и поможет защитить туристов от банкротства туроператоров, считают в Ростуризме. "Мы идем по пути того, чтобы она стала обязательной в соответствии с законом, но до этого момента нам надо проделать очень большую работу", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на конференции LegalTravelDay 2019. По ее словам, сейчас система проходит технический аудит.

Занимается тестированием компания "Национальные туристические технологии" (НТТ). "Мы хотим знать, какие задачи решает "Электронная путевка", насколько она им соответствует", - сказала Догузова.

Как заметил заместитель генерального директора НТТ Константин Якушев, аттестация "Электронной путевки" как государственной информационной системы пройдет до середины апреля 2020 года. По предварительным выводам, система в целом соответствует техническому заданию и первоначально поставленным целям.

"Электронная путевка" поможет сформировать прозрачную цепочку связей контрагентов на туристском рынке, считает замминистра экономического развития Сергей Галкин. В России для гарантий туристов создан резервный фонд туроператоров в сфере выездного туризма и фонд персональной ответственности туроператоров. "Механизм фондов проверен временем, но в случае возникновения сложных ситуаций этих фондов недостаточно", - констатировал он.

"Электронная путевка" будет поэтапно вводиться как обязательная государственная система после технического аудита и согласования с участниками рынка

Не все туроператоры честно платят взносы, занижая количество проданных туров. Если бы в России обанкротился действительно крупный туроператор, как Thomas Cook в Англии, средств гарантийных фондов не хватило бы для выплаты компенсаций всем пострадавшим, признают участники отрасли. Они в целом поддерживают введение "Электронной путевки".