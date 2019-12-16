Как уберечь россиян от банкротства туроператоров

Занимается тестированием компания "Национальные туристические технологии" (НТТ). "Мы хотим знать, какие задачи решает "Электронная путевка", насколько она им соответствует", - сказала Догузова.
Как заметил заместитель генерального директора НТТ Константин Якушев, аттестация "Электронной путевки" как государственной информационной системы пройдет до середины апреля 2020 года. По предварительным выводам, система в целом соответствует техническому заданию и первоначально поставленным целям.
"Электронная путевка" поможет сформировать прозрачную цепочку связей контрагентов на туристском рынке, считает замминистра экономического развития Сергей Галкин. В России для гарантий туристов создан резервный фонд туроператоров в сфере выездного туризма и фонд персональной ответственности туроператоров. "Механизм фондов проверен временем, но в случае возникновения сложных ситуаций этих фондов недостаточно", - констатировал он.
Не все туроператоры честно платят взносы, занижая количество проданных туров. Если бы в России обанкротился действительно крупный туроператор, как Thomas Cook в Англии, средств гарантийных фондов не хватило бы для выплаты компенсаций всем пострадавшим, признают участники отрасли. Они в целом поддерживают введение "Электронной путевки".