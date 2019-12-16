Какой будет защита прав людей, оказавшихся в беде за рубежом

Почти 700 россиян (621жалоба от 699 человек), по данным СПЧ и Уполномоченного по правам человека в России, в 2019 году были незаконно задержаны, им не была оказана медицинская, правовая помощь или были нарушены иные их права за рубежом. При этом 40 человек до сих арестованы или находятся в иностранных тюрьмах.

Авторы доклада СПЧ "Нарушения прав россиян за рубежом в 2019 году" настаивают на том, что преследование и репрессии против прав россиян и соотечественников за границей становятся системными и "идут по всем фронтам".

Основные направления наступления - ущемление гражданских прав (аресты и задержания), изъятие детей из семей, дискриминация в отношении русского языка и сокращение образования на русском языке, война с историей и осквернение памятников, наступление на права верующих, преследование пророссийских правозащитников и ущемление свободы слова (прав отечественных СМИ за рубежом). Причем Польша в ОБСЕ официально заявила о том, что в этой стране уничтожено 426 памятников периода Второй мировой войны, или, как считают авторы заявления, "эпохи советизации". На Украине снесено 2500 памятников и переименовано свыше 1000 городов и сел в рамках "декоммунизации". В странах Балтии и на Украине принудительно закрываются школы с обучением на русском языке. А США и ФРГ остаются мировыми лидерами по уголовному преследованию россиян и содержанию их в местных тюрьмах. При этом ни СПЧ, ни МИД России, ни омбудсмен не знают точного числа арестованных и удерживаемых россиян.

- Мы должны признать, что нарушение прав россиян становится системой, репрессии против наших граждан - частью нагнетаемой русофобии, цель которых - сделать Россию токсичной, - говорит глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Поэтому наша цель - без режима конфронтации выработать систему государственной поддержки граждан и соотечественников, оказавшихся за рубежом в беде.

США и ФРГ остаются мировыми лидерами по уголовному преследованию россиян и содержанию их в местных тюрьмах

Системных мер несколько. МИД создает единый центр-реестр граждан, подвергшихся дискриминации любого рода за пределами страны. Обе палаты парламента работают над поправками в закон, которые позволяют оперативно решать конфликты. СПЧ и омбудсмен налаживают систему обмена опытом с правозащитными организациями ЕС и США. Одно из "ноу-хау" перемен - в 2020 году ожидается принятие поправки в закон, которая нормой сделает право россиян на консульскую страховку. Ее суть - по аналогии с медицинской страховкой люди, выезжающие за границу, будут иметь право на юридическую помощь. Новая мера станет элементом страховки от произвола и частью системы правовой поддержки. Другое дело, как признает Слуцкий, проект консульской страховки, как и проект господдержки граждан, оказавшихся за рубежом в беде, пока "остаются сырыми и требуют времени и терпения".