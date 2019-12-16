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16.12.2019 12:40
Рубрика: В мире

Киев рассчитывает на этой неделе договориться о новом перемирии в Донбассе

Текст: Владимир Шилов

Киев надеется договориться о конкретных сроках возвращения всех пленных, а также введении нового перемирия в Донбассе уже до конца недели. Как заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, эти вопросы будут на повестке дня заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

В ДНР требуют закрепления особого статуса Донбасса в конституции Украины

"Объявление (о перемирии - прим. "РГ") будет 20 или 21 декабря", - сказал он в интервью украинскому агентству УНИАН. По его словам, речь идет об "устойчивом, постоянном и всеобъемлющем прекращении огня".

Кроме того, Киев рассчитывает до конца года провести обмен пленными по принципу "всех на всех". Также он анонсировал согласование трех участков нового разведения войск. "Мы считаем, что должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение", - сказал украинский министр. Пристайко высказал надежду, что все согласования будут завершены к очередному заседанию Контактной группы, которое намечено на 18 декабря.

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Между тем, в народных республиках Донбасса сообщают о том, что украинская сторона по-прежнему намерена затягивать вопрос разведения, поскольку предложенные Донецком и Луганском участки для демилитаризации по невыясненным причинам не устраивают киевских силовиков. Также республики требует начать в минской Контактной группе обсуждение поправок в конституцию Украины, касающихся особого статуса Донбасса. Попытки выдать за особый статус некую общеукраинскую "децентрализацию", запланированную "командой Зеленского", республики не принимают. "Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группы 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию", - говорится в заявлении главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. .

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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