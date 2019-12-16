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"Леонард" из "Теории Большого взрыва" подписался на новый ситком

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    16.12.2019, 15:20
Текст:   Олег Усков

Леонард из "Теории Большого взрыва" - американский актер Джонни Галэки, определился со своим следующим многосерийным комедийным проектом.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает THR, артист выступит продюсером ситкома для HBO Max "Гризвольды" (The Griswolds), спин-оффа культовой кинофраншизы "Каникулы" (National Lampoon's Vacation), в одной из частей которой сам когда-то сыграл - в "Рождественских каникулах" 1989-го.

Первая картина линейки вышла в 1983-м. В ней титульное семейство Гризвольд - глава ячейки Кларк (Чеви Чейз), его жена Эллен (Беверли Д`Анджело) и дети Расти и Одри - отправившись на отдых, встревают в массу казусов и приключений.

В 1985-м вышли "Европейские каникулы". В 2015-м - ремейк, где по центру бедствий был уже Расти.

Сценарий сериала напишет номинант "Эмми" в категории "Лучшая комедия" Тим Хоберт ("Клиника", "Бывает и хуже", "Сообщество").

Ранее сообщалось, что 44-летний Галэки впервые стал отцом.

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