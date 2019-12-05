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Фото: 44-летний Леонард из "Теории Большого взрыва" впервые стал отцом

Новости
    05.12.2019, 15:34
Текст:   Олег Усков

Звезда ситкома "Теория Большого взрыва" американский актер Джонни Галэки и его подруга Алайна Мейер впервые стали родителями. У пары родился сын.

Данная радость немедленно получила освещение в Instagram "Леонарда". С публикацией трогательного фото.

"С полными благодарности сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Спасибо за всю вашу любовь и за поддержку", - подписал актер. Имя малыша не назвав.

О романе Галэки и 21-летней Мейер стало известно в прошлом году.

До нее "Леонард" встречался с партнершей по "Теории" Кейли Куоко и актрисой Келли Гарнер ("Пан Американ", "Баффи - истребительница вампиров").

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