Фото: 44-летний Леонард из "Теории Большого взрыва" впервые стал отцом

Звезда ситкома "Теория Большого взрыва" американский актер Джонни Галэки и его подруга Алайна Мейер впервые стали родителями. У пары родился сын.

Данная радость немедленно получила освещение в Instagram "Леонарда". С публикацией трогательного фото.

"С полными благодарности сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Спасибо за всю вашу любовь и за поддержку", - подписал актер. Имя малыша не назвав.

О романе Галэки и 21-летней Мейер стало известно в прошлом году.

До нее "Леонард" встречался с партнершей по "Теории" Кейли Куоко и актрисой Келли Гарнер ("Пан Американ", "Баффи - истребительница вампиров").