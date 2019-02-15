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Отснят последний эпизод сериала "Теория Большого взрыва"

Новости
    15.02.2019, 15:25
Текст:   Олег Усков

Это случилось: съемки финального, двенадцатого сезона ситкома "Теория Большого взрыва" завершены. Причем - напомним - конец наступил по вине одного человека: актер Джим Парсонс, сыгравший доктора Шелдона Купера, наотрез отказался продлять контракт. Презрев все предложения увеличения гонорара (который у него и так один из самых рекордных для ТВ).

Как бы там ни было, "Пенни" публикует в социальных сетях фото и видео с последнего дня съемок. Которые вроде и веселые, но на самом деле с тихой слезой в сердце, конечно же.

В частности, актеры шоу массово сплясали под песню коллектива Backstreet Boys Larger than life в бейсболках с числом "12".

Как пишет "Пенни", они репетировали этот сюрприз для продюсеров, сценаристов и всех поклонников сериала несколько месяцев.

При этом отмечено, что Джонни "Леонард" Галэки в общей пляске не участвовал, так как повредил ногу. Но вышел (с недовольным лицом) поприветствовать зрителей.

Ранее актриса Кейли "Пенни" Куоко выразила надежду, что шоу еще может быть перезапущено.

Премьера "Теории Большого взрыва" (The Big Bang Theory) состоялась 24 сентября 2007 года на канале CBS. В центре истории - два физика-кидалта (Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер), их друзья, коллеги и родные.

Дата выхода последней, 24-й серии двенадцатого сезона шоу пока не названа.

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