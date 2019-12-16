ЛНР: Предложенные на Украине реформы имитируют выполнение Минских соглашений

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским вариант изменений в конституцию лишь имитирует выполнение Киевом Минских соглашений и ведет к укреплению президентской вертикали. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

По его словам, внесенный в Верховную раду законопроект о децентрализации власти "имеет мало общего" с тем, что Киев обязался осуществить в рамках Минских соглашений. "Наоборот, он направлен на формирование президентской вертикали с увеличением ее влияния на местное самоуправление", - отметил Мирошник.

"Любые попытки как Зеленского, так и других представителей украинской власти, подать это как исполнение Минских соглашений являются не более чем "манипуляцией на тему", - цитирует представителя ЛНР ТАСС. Мирошник также напомнил, что предусмотренная Минскими соглашениями реформа должна предоставить особый статус Донбассу, но именно этого в законопроекте нет.

Ранее предложенный Раде проект раскритиковали и в ДНР. "В связи с непрекращающимися попытками украинской стороны уклониться от исполнения своих прямых обязательств по Комплексу мер и в одностороннем порядке принять поправки в конституцию, мы вынуждены вновь напомнить Киеву, что краеугольным камнем мирного разрешения конфликта остается предоставление Донбассу особого статуса, согласование всех его правовых аспектов с представителями республик и закрепление в основном законе украинского государства", - заявила полпред Донецкой народной республики на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, попытки подменить это условие являются отходом от Минских соглашений. "Киеву следует уяснить, что особый статус не является предметом для торга - это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования", - подчеркнула Никонорова.

Законопроект, опубликованный на сайте Верховной рады, предполагает изменение административно-территориального устройства страны и введение института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Назначать его будет президент по представлению кабинета министров. Префекты фактически заменят существующих ныне губернаторов, однако срок их полномочий будет составлять три года.