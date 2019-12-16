"Лос-Анджелес" начал процедуру расторжения контракта с Ковальчуком

Клуб НХЛ "Лос-Анджелес" начнет процедуру расторжения контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком. Хоккеист выставлен на драфт отказов с последующим выкупом контракта.

Официальный сайт "Кингз" сообщил, что клуб запустил процедуру расторжения контракта с Ковальчуком в понедельник. Как сообщается, "Лос-Анджелес" выставил Ковальчука на драфт отказов с последующей процедурой расторжения контракта.

36-летний Ковальчук подписал с клубом контракт на три года на сумму 18,75 миллиона долларов. При этом 6,25 млн россиянин получил в качестве бонуса за подписание контракта. В прошлом сезоне он набрал 34 очка (16 голов и 18 передач) в 64 матчах. В нынешнем сезоне "Кингз" отвратительно начали сезон, и Ковальчук стал крайним, хотя остальные лидеры команды также показывали невыразительную игру. Он набрал 12 очков (3+9) в 17 матчах, после чего его вывели из состава.

Как сообщает TSN, в воскресенье клуб выплатил Ковальчуку оставшуюся часть от бонуса в размере 2,65 млн долларов. Теперь клуб остался должен за нынешний сезон 700 тысяч.

За карьеру в НХЛ Ковальчук провел 897 игр, в которых набрал 859 очков (436 голов и 423 передачи). Сам хоккеист заявлял, что намерен продолжить карьеру за океаном.