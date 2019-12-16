Лукашенко инициировал реформу Кодекса об административных правонарушениях

Углубиться в "молекулярный анализ" причин и мотивов административных правонарушений, количество которых только за истекшие десять лет возросло в Беларуси в два раза, предложено на совещании у главы государства, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Ведь только за неполные пять лет, уточнил президент, зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены более половины трудоспособного населения страны. "В полной ли мере в данной работе обеспечивается справедливость, о которой мы часто говорим, и которая так востребована населением?" - поставил белорусский лидер вопрос перед участниками встречи и распорядился создать комиссию для пересмотра порядка и условий привлечения к административной ответственности.

Анализ приведенной статистики говорит о том, что более 80 процентов конфликтных ситуаций сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств. "Полагаю, так называемые письма счастья от автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля", - констатировал Лукашенко.

Вместе с тем, обратил он внимание, фотофиксация семь лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать водителей в разряд злостных нарушителей закона. "Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест", - уточнил он, предложив тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения.

Резкую критику у президента вызвала, в частности, "палочно-галочная система" для оценки результативности должностных лиц. "Этим грешат милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санитарная станция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему", - убежден белорусский лидер.

Кстати, на совещании было обращено внимание и на тот факт, что правом составлять протоколы о правонарушениях обладают в республике представители более 70 ведомств. В этой связи Лукашенко в очередной раз напомнил, что главным критерием работы должно являться не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

Он даже высказал предположение, что следует в качестве показателей исходить из того, что "чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать".

Президент заострил внимание участников совещания еще на одном моменте. Он отметил, что за 12 лет действия Кодекса об административных правонарушениях принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. По его убеждению, такая статистика девальвирует уважение к закону. Важно, подчеркнул он, обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений.

"При этом надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет. К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона", - обозначил сроки президент РБ.