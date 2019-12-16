Медики рассказали, чем опасны занятия спортом при минусовой температуре

Бег в мороз может быть опасен для здоровья. Медики предупреждают: прежде чем тренироваться при минусовой температуре, надо оценить возможные риски для здоровья.

"Занятия спортом при минусовой температуре показаны только тем, кто в хорошей физической форме. Безусловно, нагрузки индивидуальны и зависят от уровня подготовки человека и его адаптации к низкой температуре", - предупреждает Андреас Мацаракис, глава Центра медико-метеорологических исследований во Фрайбурге (Германия), пишет Augsburger Allgemeine.

Чтобы зимние тренировки приносили удовольствие и пользу, а не стали причиной простуды или травм, организм надо постепенно адаптировать к минусовой температуре, посоветовал Мацаракис.

При какой температуре тренировка на улице даже опасна для здоровья? "Это зависит от вашей физической формы и состояния здоровья", - говорит эксперт. В любом случае, чем ниже температура воздуха, тем больше разница с температурой дыхания и, следовательно, с уровнем теплоотдачи. А это очень важно учитывать, особенно в мороз, когда нельзя исключать переохлаждения организма.

Кроме того, поскольку в холод весь дым и газы накапливаются у поверхности земли, то во время пробежки нагрузка на дыхательные пути будет особенно высокой. В такие дни, когда над городом поднимается морозный туман и смог, от тренировок на улице лучше вообще отказаться. Эта рекомендация относится прежде всего к тем, кто предрасположен к бронхиальной астме и к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Медицинская метеорология (изучает влияние атмосферных условий на ход болезней, зависимость хронических и эпидемических заболеваний от условий погоды и т. п.) вообще не рекомендует пожилым и не подготовленным к физическим нагрузкам людям заниматься спортом на открытом воздухе даже при температуре ниже нуля.

Но даже опытным бегунам не стоит бегать трусцой или играть в футбол на улице при температуре ниже минус 20 градусов по Цельсию. Кстати, согласно правилам Международного союза биатлонистов (IBU), соревнования по биатлону не должны проходить при температуре ниже 20 градусов по Цельсию. Если температура опустилась ниже 15 градусов, то учитывается скорость ветра и влажность.

Тем, кто не может обходиться без спорта на открытом воздухе, Мацаракис советует: "Зимой бегайте днем и, если возможно, на солнце. И не занимайтесь спортом, когда на улице очень низкая температура, ветер и высокая влажность".