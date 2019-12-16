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16.12.2019 15:40
Рубрика: Власть

Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Текст: Владимир Кузьмин
Перерегистрация цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП) не позволит производителям завышать их стоимость в сравнении с ценой за рубежом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила перерегистрации предельных отпускных цен на препараты из списка жизненно важных. "Теперь будет два варианта перерегистрации: добровольная и обязательная, когда государство на себя берет инициативу перерегистрации цен", - сообщил глава кабмина на совещании со своими заместителями.

Фото: istock
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- Если производитель завышает стоимость препарата в России по сравнению с зарубежной, то цена на это лекарство будет снижаться, - заявил он.

Установлено несколько критериев для такого снижения. Если цена на импортные лекарственные препараты в России выше, чем в стране их производства; если цена на воспроизведенный лекарственный препарат выше, чем на оригинальный; если цена на российский препарат кратно выше цены на аналогичный российский лекарственный препарат. "В этих трех случаях наступает перерегистрация", - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

Со следующего года министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба получат полномочия самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без обращений заявителей и держателей регистрационных удостоверений.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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"Из-под обязательной перерегистрации выводятся дешевые лекарственные препараты стоимостью до 100 рублей - вакцины, наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах Евразийского экономического союза", - добавила Голикова детали. Впервые правила вводят порядок государственной регистрации цен на лекарственные препараты в детских формах. "Это было давно востребовано, и мы очень рассчитываем, что введение этого режима позволит стимулировать производство и доступность препарата для детей", - сказала она.

- Посмотрим, что получится. Надеюсь, что это действительно будет способствовать улучшению ситуации. Об этом люди спрашивают, эта тема очень актуальная и постоянно требующая внимания со стороны ответственных лиц как в регионах, так и в правительстве России, - указал Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Председатель Правительства Цены на лекарства

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