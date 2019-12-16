Медведев увеличил военнослужащим компенсации за наем жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев изменил правила выплаты денежных компенсаций за наем жилья для солдат, сержантов, матросов и старшин. Их размеры не пересматривались с 2008 года. Для Москвы и Санкт-Петербурга, например, это не более 15 тысяч рублей в месяц. "Жилье за такие деньги, которые были предусмотрены действующими правилами, найти было практически невозможно", - констатировал глава правительства на совещании со своими заместителями.

- Сейчас в соответствии с новым постановлением мы повышаем денежную компенсацию за поднаем жилья солдатам, сержантам, матросам, старшинам и членам их семей, - сообщил он. - За арендованное жилье они теперь будут получать такую же компенсацию, как офицеры и прапорщики, и, соответственно, смогут такое жилье арендовать.

Компенсация будет выплачиваться в размере фактических расходов, но не выше размеров, определенных исходя из нормативов общей площади жилья, и предельной стоимости найма 1 квадратного метра, которую каждый год утверждает министерство обороны. Норматив по квадратным метрам для одиноко проживающего военнослужащего составляет 24 квадратных метра, на семью из двух человек - 36 "квадратов", 43 метра - для троих и далее по 12 квадратных метров добавляется на каждого следующего члена семьи.