Минск получил кредит у Китая на 3,5 млрд юаней

Кредит на сумму 3,5 млрд китайских юаней, что эквивалентно почти $500 млн, будет предоставлен Беларуси согласно соглашению, которое 16 декабря подписано в Шанхае. Из документа следует, что внешний государственный заем будет привлечен до конца 2019 года и рассчитан на пять лет.

Свои подписи под документом поставили министр финансов РБ Максим Ермолович и руководство Шанхайского филиала Банка развития Китая, информирует БЕЛТА.

Эксперты уточняют, что данный кредит "не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Беларуси, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем".

В Минске, комментируя достигнутое соглашение, подчеркивают, что беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений финансовых институтов двух стран, повышении доверия китайских партнеров к РБ как надежному заемщику.

Содействие в привлечении кредита оказали представительство Банка развития Китая в Минске и представительство ОАО "АСБ Беларусбанк" в Пекине.