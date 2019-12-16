Мы хорошо знаем себе цену. По всей стране почти 50 тысяч семейств "обследуются" статистиками, ведут дневники - как тратят деньги, что у них на столе. А потом всеведущий Росстат их обрабатывает (слово-то какое!) и доносит всем, как мы живем. Все базы данных открыты, и каждый может сравнить с ними себя и свое семейство.

Средние денежные доходы на одну душу за день - чуть больше 900 рублей (IV квартал 2018 года). Такова цена каждого из 146,8 млн жителей России от мала до велика. Хотя это средняя температура по больнице, она говорит о многом. Живем небогато. Дешевы. Находимся в замыкающей группе европейских стран (если сравнить по доллару, по евро). Нам бы лучше оценивать себя повыше - по ставкам, по зарплатам. Дешевый труд, как ни крути, не создает радостную жизнь.

А из чего состоят эти доходы? На 41% - из зарплаты, на 20% - деньги от государства (пенсии, стипендии и т.п.), на 8% - от бизнеса, от нашей предприимчивости, пусть самой мелкой, и еще на 5% - проценты, дивиденды, когда мы просто рантье (2017 год). Остальные деньги (25-26%) - "отовсюду". У кого-то из тумана, из конвертов. А кто-то валюту меняет на рубли, тоже доход (1,6%).

О чем же тогда мечтать? Больше доходов от личного имущества! И меньше - от государства. Быть независимее, накапливать семейные активы, дающие постоянный доход! И еще одна мечта - больше прозрачности! По оценке, 13-15 млн человек, свыше 20% самого активного населения, работают или подрабатывают без контрактов. Больше всего - в возрасте от 30 до 45 лет, в самом соку. По-серому. В черную. Если бы труд у нас стоил дороже, то их было бы гораздо меньше. Весь мир просто кричит об этом.

Средние доходы на душу за день - 900 рублей. И они только на 8% состоят из доходов от предприимчивости

А есть еще у нас доходы, кроме денежных? Да, конечно. "Натуральные" - из огорода, сада, от того, что сделано своими руками. Их примерно 3% от денежных (Росстат). Хотя, может быть, гораздо больше. Многие семьи в регионах с низкими зарплатами не могут прожить без участка. Личные хозяйства семей - это 31% продукции сельского хозяйства России, 68% картофеля, 55% овощей, 64% плодов и ягод, около 40% молока (2018-й). Человек, накорми себя сам.

Но и это еще не все. Добавим примерно 100 рублей в день. Их "средний человек" добывает из своих сбережений или на стороне, в банке, в ломбарде, в микрофинансах или просто у знакомых (2018-й).

С доходами на каждого в семье вроде бы все ясно - чуть больше 1000 рублей в день (2018-й), хотя для многих эта сумма - несбыточная мечта. А на что они тратятся в "среднем по России"? И это тоже знает Росстат. 206 рублей уйдут на продукты, чтобы готовить дома (2018-й). Бывает получше самого забубенного ресторана. Плюс спиртное и перехватить что-то на стороне - еще 42 рубля. Итак, 25% всех доходов тратятся на самое важное в российской истории - не быть голодным. Эта доля выше, чем в большинстве стран Европы (мы - беднее).

На "коммуналку" в расчете на день - 68 рублей, одежду и обувь - 56 рублей, чинить-паять и постирушки дома - 33 рубля, на ежедневные перевозки своего тела - 92 рубля, звонить по телефону и гуглить - 20 рублей, эскулапы и аптеки - 25 рублей, выучиться всему на свете - 5 рублей (всего лишь), сходить в кино - театр - 41 рубль, разное - еще 47 рублей. А всего в день - 635 рублей на каждого члена гордой российской семьи.

Итоги дня? 365 рублей в копилку, в свинку с щелочкой или на счет в банке, чтобы уехать летом и забыть на пару недель, как дешево ты стоишь.

Время для великой литературы - о таинственной российской душе, у которой все есть и ничего нет

Как там с имуществом? У 10% беднейших семейств на 100 домашних хозяйств - 104 холодильника, 79 газовых плит/плиток, 26 электрических. А у 10% богатейших с набитыми кошельками? 109 холодильников, 69 газовых плит/плиток, 34 электрических (2018-й). Даже гордость охватывает. Не так уж плохо. Базовый набор - у всех! И еще - о радость! - в среднем по России в каждой семье есть стиральная машина (когда есть вода, конечно). У 10% беднейших на 100 хозяйств - 141 телевизор, 41 персональный компьютер, 46 ноутбуков/планшетов, 35 автомобилей, 185 мобильных телефонов, 107 смартфонов. О качестве не задумываемся. А у богатейших? 200 телевизоров на 100 хозяйств (куда им еще больше), 58 персональных компьютеров, 106 ноутбуков/планшетов, 79 автомобилей, 56 мобильных телефонов, 158 смартфонов.

У 10% беднейших домохозяйств на 100 комнат приходится 138 лиц, в них проживающих. Не так плохо. А у 10% богатейших - 91 лицо на 100 комнат. У подавляющей части тех и других (больше 90%) жилье - в собственности. О качестве жилья задумываться не будем.

Видна большая разница, но не на разрыв. В "среднем по России", конечно. В "среднем"! Какой мистический наш мир, наш рынок - и беден, и богат, и вроде бы всех кормит, и как-то существует без особых буйств. Снова время для великой русской литературы - о таинственной российской душе, у которой все есть по статистике и в то же время ничего нет. Беднейшие прямо говорят, что у 6% из них не хватает денег на еду, для 34% затруднительно покупать одежду и платить за коммуналку, 52% не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования (2018-й). И что делать?

Быть дороже! Богатеть. Стыдиться того, что один наш день стоит "в среднем" 15 долларов. Стремиться увеличить эту цену хотя бы в 2-3 раза. Быть самим налогоплательщиками. Выдавливать из российской экономики модель человека подчиненного, служащего, на кормлении, понуждаемого к тому, чтобы отработать свой хлеб. Находящегося под все растущим надзором и дешевого. Забить в голову всем тем, кто принимает решения, что лучшие инвестиции - в мозги, в семьи, а уже потом - в бетон. Только тогда будут расцвет и рост в экономике и мы перестанем плакаться в статистике и наяву.