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Рубрика: Власть

Очень умные солдаты

Научные роты пополнились призывниками
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Минобороны обнародовало сведения об призыве солдат-добровольцев в научные и научно-производственные роты. Кандидатов туда отбирали по конкурсу, который с октября по декабрь смогли пройти более 420 новобранцев, главным образом лучших выпускников технических вузов России.

По данным ведомства, около сотни из них по меньшей мере год будут служить в военном инновационном технополисе "Эра", который расположен в Анапе. Новобранцев (их еще именуют операторами) разместят по два человека в комнате с рабочими и спальными местами, санузлом.

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В самом технопарке помимо проектных подразделений, центра обработки данных со сверхмощными компьютерами и открытых площадок для экспериментальных исследований есть спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерный зал. Словом, имеются все условия не только для полноценной работы и службы, но и для отдыха солдат.

Тех, кому не посчастливилось оказаться в Анапе, распределят в другие специализированные подразделения Вооруженных сил, где дипломированные специалисты, в том числе солдаты-призывники, решают научно-прикладные задачи в интересах Минобороны. Всего в штатной структуре армии и флота уже сформирована 21 такая рота: 17 научных и четыре научно-производственные.

Напомним, что инициатива их появления в штатной структуре Вооруженных сил принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Несколько лет назад он решил, что неразумно использовать наиболее талантливых дипломированных солдат-призывников в роли обычных мотострелков, танкистов, артиллеристов и так далее. Они принесут гораздо больше пользы, если на военной службе получат возможность использовать свои знания и опыт по прямому назначению. Так в армии и на флоте появились первые научные роты.

Всего в армии и на флоте сформировали 17 научных и четыре научно-производственные роты

Всего с момента их создания службу там в общей сложности прошли более 2,7 тысячи человек. Эффект от работы ученых солдат на обороноспособность страны впечатляет. "На сегодняшний день военнослужащие научных рот получили более 135 патентов на изобретение, разработали свыше 1500 рационализаторских предложений, около 1000 прикладных математических моделей, программно-моделирующих комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, опубликовали более 3500 научных статей", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что к концу нынешнего года количество ученых солдат в строю превысит шесть сотен. Причем туда ставят не только выпускников столичных институтов и университетов, но и наиболее талантливых парней из вузов в российской глубинке.

Фото: РИА-Новости
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С прошлой весны военкоматы страны начали отбирать призывников и в научно-производственные роты. Тогда, к примеру, два десятка толковых ребят из Тулы, в том числе с дипломами инженеров, впервые получили уникальную возможность исполнить конституционный долг, что называется, без отрыва от производства.

Три дня в неделю они проходили военную подготовку в местной 106-й воздушно-десантной дивизии. А остальное время работали на тульских оборонных предприятиях, в том числе выпускающих современные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч".

В этом году практика призыва в научно-производственные роты Вооруженных сил технически образованных, толковых и имеющих опыт работы на оборонных заводах новобранцев была продолжена. И отказываться от нее не собираются.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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