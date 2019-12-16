У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Назван худший пароль 2019 года

Текст:   Антон Благовещенский
16.12.2019,  
12:55
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания NordPass поделилась в своем блоге новым рейтингом, в который включила 200 наиболее часто используемых паролей в мире. Первое место в нем заняла комбинация цифр 12345.

Нахождение пароля в этом списке означает ровно одно - подобрать его можно в течение долей секунд. Места со второго по десятое достались следующим комбинациям цифр и букв: 123456, 123456789, test1, password, 12345678, zinch, g_czechout asdf и qwerty.

Если изучить список с другого конца, можно встретить такие комбинации, как: love123, samsung, passw0rd, 11111111, Password1 и mustang.

Список наиболее часто используемых паролей был составлен на основе утечек личных данных, которые появлялись в открытом доступе в 2019 году. База данных насчитывает около 500 миллионов паролей, и это только малая часть.

Исследователи из NordPass отмечают, что есть две главные причины, по которой пользователи выбирают простые пароли. Первая - их легко запомнить. Вторая - люди уверены, что им "нечего скрывать".

"Даже если это и так, вы же закрываете дверь, когда уходите из дома. Пусть у вас и нет ничего ценного, но вам может быть неприятно, если незнакомцы будут находиться среди ваших вещей", - говорят специалисты.

Кроме того, взломанные учетные записи могут заблокировать, и восстановить доступ к ним будет нелегко или даже невозможно, говорят в NordPass.

интернет
Фото: iStock
Ученый: Нас прослушивают не только телефоны, но и бытовая техника 14.12.2019
"Котеньки, куда же вы". Умерла одна из самых знаменитых кошек в интернете 03.12.2019
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу 03.12.2019
безопасность
Фото: Twitter
Дизайн новой Xbox высмеяли в Сети и разобрали на мемы 13.12.2019
В Android могут заблокировать установку APK 06.12.2019
Найден способ прочесть чужую переписку в Telegram. Как защититься 04.12.2019
пароли
Фото: samsung.com
Samsung презентовал новое поколение смартфонов Galaxy A 13.12.2019
Назван самый опасный пароль. Поменяйте его 23.09.2019
Google отменяет пароли. Вход теперь возможен по отпечатку пальца 14.08.2019