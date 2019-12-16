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16.12.2019 10:54
Рубрика: В мире

Немецкие депутаты заинтересовались положением русского языка в стране

Текст: Юрий Когалов

Немецкие парламентарии от Левой партии обратились к Федеральному правительству Германии с просьбой прояснить ситуацию в стране с русским языком. Депутаты полагают, что ему уделяется слишком мало внимания несмотря на то, что около 6 миллионов жителей ФРГ являются русскоязычными, многие школьники выбирают его в качестве иностранного, а немецкий бизнес заинтересован в налаживании отношений с Россией. Официальный запрос подписали сопредседатели парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт и Дитмар Барч.

Фото: iStock
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"Русский язык в качестве школьного предмета не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель. Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях", - приводит выдержку из документа RT. В нем также отмечается, что русский является официальным или рабочим языком во многих международных организациях, активно используется в интернете.

Парламентарии считают, что Россия играет слишком важную роль в мире, чтобы оставлять ситуацию на самотек. В этой связи они интересуются, имеет ли правительство повестку по освоению русского языка в качестве иностранного для того, чтобы развивать "взаимопонимание между народами" и экономическое сотрудничество двух стран. Впрочем, депутатам также интересно, в разговорах с представителями каких стран канцлер ФРГ Ангела Меркель использует русский язык (при общении с российскими политиками она неоднократно демонстрировала его знание).

Представители Левой партии активно выступают за налаживание отношений с Россией, и поддержка изучения русского языка, по их мнению, может сыграть в этом огромную роль. "Кроме того, не стоит забывать, что не только в России, но и во многих других странах бывшего СССР русский до сих пор является важным языком общения. Таким образом, поддержка и популяризация русского языка в Германии также будут способствовать диалогу и укреплению отношений между нашей страной и этими государствами", - считает Жаклин Настич.

В мире Европа Германия

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