Новый год на белорусских курортах встретят более шести тысяч гостей

Зимний курортный сезон в Синеокой, судя по всему, у россиян стал не менее популярен, чем ландшафты Тавриды. И хотя в Беларуси оказывать универсальный комплекс медицинских услуг сегодня готовы свыше ста курортных центров, тех, кто откладывал свое решение о новогодних маршрутах "на потом", по данным республиканского центра санаторно-курортного лечения, может ждать и разочарование.

"Все места в белорусских здравницах на время новогодних праздников уже заняты, ожидается десант из шести тысячи зарубежных гостей. Примерно 80 процентов из них - граждане Российской Федерации", - сообщил 16 декабря директор центра Геннадий Болбатовский, слова которого цитирует БЕЛТА.

Более востребованы, по его мнению, те курортные учреждения, у которых техническая и инфраструктурная база наиболее совершенная. В санатории "Юность", например, еще полгода назад все путевки были забронированы, а у некоторых можно было найти места и за месяц до тура.

А вот ландшафтные просторы Силичи и Логойска уже не впервые включены в топ-10 самых популярных курортов у россиян для горнолыжного отдыха. Здесь в распоряжении гостей - сложные трассы, услуги подъемника, прокат горнолыжного снаряжения, а новичкам доступны и услуги опытного инструктора.

Оба эти центра лыжного развлечения локализуются, как уже сообщал "СОЮЗ", в окрестностях белорусской столицы, что делает их комфортными и в транспортном отношении. Раубичи старожилы называют "минским пригородом", а время до Логойска от белорусской столицы на маршрутке занимает чуть больше четверти часа.

Правда, цены на туры накануне Нового года слегка подросли, уточнил Болбатовский, из-за повышенного спроса и более разнообразной программы. Если в свободной реализации средняя стоимость в сутки в двухместном номере составляет около 1700 российских рублей, то на новогодний тур она увеличилась на двести рублей. А средняя стоимость новогоднего банкета не превысит четырех тысяч.

Кстати, по его словам, в рождественские дни наибольшим спросом пользуются пакеты с продолжительностью более двух недель. "Все путевки реализованы, как правило, с лечебными программами, оздоровительными процедурами", - добавил он.

Помимо медицинских процедур, включающих спа-технологии, в состав новогодних туров входят концерты, мастер-классы с белорусским колоритом, танцевальные вечера, спортивные мероприятия на свежем воздухе, экскурсионные программы, цирковые выступления, встречи с Дедом Морозом и его традиционной свитой.

Опроверг руководитель центра и информацию о том, что якобы цена путевки в свободной реализации для россиян выше, чем для белорусов. "Цена одинаковая, отклонения могут быть незначительными только из-за колебания курса. В Союзном государстве обеспечены равные права по доступу к курортным услугам", - подчеркнул он. Но при этом признал, что в отношении других иностранных граждан в некоторых санаториях все еще встречается политика завышения цен.