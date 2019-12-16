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16.12.2019 08:15
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Обнаружена самая глубокая впадина на земной суше

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В восточной Антарктиде обнаружено самое глубокое на земной суше место. Крутой узкий каньон, заполненный льдом, достигает глубины 3500 метров. Новое описание топографии антарктического дна дается в журнале Nature Geoscience.

Фото: Anadolu Agency
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Впадина была обнаружена группой исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета (США). Радиолокационные и сейсмологические данные и измерение гравитационного поля показали, что дно этого ущелья, скрытое ледником Денман, самая глубокая точка суши на нашей планете. "По нашим расчетам, каньон достигает глубины 3500 метров ниже уровня моря, - цитирует слова Мэтью Морлигема Scinexx. - Это самая низкая точка на земной суше".

О том, что под ледником Денман существует ущелье, ученые предполагали: ранние исследования с помощью радаров это показывали, и было несколько попыток определить самую глубокую точку Денмана. Команде Морлигема удалось это сделать.

Открытие стало возможным благодаря компьютерной модели BedMachine: ученые несколько лет сводили многочисленные данные радарных измерений антарктических ледников, полученные со спутников и с воздуха, а также использовали измерения гравитационного поля и сейсмологические данные. Кроме того, ученые создали математические модели ледяной массы и поведения льда.

Благодаря комбинации данных появилась самая подробная на сегодняшний день карта Антарктиды. Новая карта дает информацию о формах ландшафта, которая важна для понимания поведения антарктических ледников.

Фото: ESA/Hubble & NASA, K. Larson et al.
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"Подо льдом можно увидеть горбы и впадины, которые могут ускорять, тормозить или даже останавливать ледники", - говорит Морлигем. Картирование показало, что в Трансантарктических горах есть ряд возвышающихся хребтов, которые замедляют скорость движения ледников.

"Карта BedMachine дала смешанную картину рельефа дна Антарктиды, - говорит Морлигем. - Новые знания помогут оценить предстоящую потерю ледового покрова Антарктиды под воздействием роста глобальных температур и, следовательно, влияние этого таяния на уровень моря в ближайшие столетия".

Общество Наука

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