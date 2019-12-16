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16.12.2019 19:40
Рубрика: Власть

Офицерам могут запретить годичные контракты

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, запрещающую офицерам заключать контракты всего на год.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

"Подготовленные поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" вводят правило, что минимальный срок контракта, заключаемый офицером или прапорщиком, может составлять три года", - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он добавил, что в 2014 году закон разрешил военнослужащим заключать контракты сроком на год.

"Такая норма была введена для того, чтобы привлечь в ряды Вооруженных сил граждан, ранее проходивших военную службу на должностях солдат и сержантов, - рассказывает Владимир Груздев. - Предполагалось, что краткосрочные контракты можно будет заключать, например, для службы в "горячих точках" или выполнения особых заданий, не обязательно - боевых. Да и в целом годичный контракт интересен людям, готовым вернуться в армию, но по каким-то причинам предпочитающим не заключать контракт на несколько лет".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Но, продолжает председатель правления АЮР, как показала практика, годичный контракт стали активно заключать и офицеры.

"В 2018 году около 4 тысяч офицеров заключили новые контракты сроком на год, это на 80 процентов больше, чем было годом ранее, - говорит Владимир Груздев. - Если тенденция сохранится, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с проведением плановых замен в воинских частях. Сегодня правила прохождения службы предусматривают, что перевод военнослужащего в порядке плановой замены производится не менее, чем за год до истечения срока военной службы и не менее, чем за три года до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Таким образом военнослужащий, заключивший контракт на год, не может быть переведен в порядке плановой замены".

Поэтому, по его словам, предлагается скорректировать нормы, ограничив офицеров и прапорщиков в возможности заключать годичные контракты.

"При этом предлагаемые изменения не затронут военнослужащих, достигших предельного возраста пребывания на военной службе, а также рядовых и сержантов, - уточняет Владимир Груздев. - У желающих проходить службу на должностях солдат и сержантов останется право на заключение годичного контракта".

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