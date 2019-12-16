Определились пары в 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Самым интересным обещает стать противостояние мадридского "Реала" и "Манчестер Сити".

После вылета из турнира "Зенита" и "Локомотива" российские болельщики смогли следить за жеребьевкой главного клубного футбольного турнира континента без лишних переживаний. Любопытно, что в числе 16 участников плей-офф нынешнего розыгрыша 11 клубов, которые играли на этой стадии в прошлом году.

Прошедшая в Ньоне жеребьевка подарила сразу несколько интересных противостояний. Дортмундская "Боруссия" встретится французским "ПСЖ". Мадридский "Реал" на этой стадии встретится с "Манчестер Сити", который тренирует Хосеп Гвардиола, долгое время возглавлявший извечных соперников "королевского клуба" - "Барселону".

Итальянская "Аталанта" (Италия) стала соперником единственного представителя России на данном этапе - Дениса Черышева и его "Валенсии". Мадридскому "Атлетико" в соперники достался прошлогодний триумфатор турнира "Ливерпуль". В следующей паре жребий свел "Челси" и "Баварию".

Опередивший "Зенит" "Лион" сразится с "Ювентусом", "Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью встретится с "Лейпцигом". В заключительной паре оказались "Наполи" и "Барселона".

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта.