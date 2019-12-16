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16.12.2019 08:44
Рубрика: Спорт

Отбывший дисквалификацию Зыков забросил первую в сезоне шайбу за "Вегас"

Текст: Максим Домчев
Отбывший 20-матчевую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил российский форвард Валентин Зыков забросил первую в сезоне шайбу в матче, в котором его "Вегас" обыграл "Ванкувер" - 6:3.
Фото: AP Photo/John Locher Фото: AP Photo/John Locher
Фото: AP Photo/John Locher

В матче регулярного сезона НХЛ "Вегас" уверенно победил "Ванкувер" - 6:3. В составе победителей одну из шайб забросил форвард Валентин Зыков. Это первый гол 24-летнего россиянина в нынешнем сезоне. Он выиграл борьбу на "пятачке" и переправил шайбу в сетку.

Фото: AP Photo/Luis M. Alvarez
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Нынешний сезон для Зыкова начался не слишком обнадеживающе. За нарушение антидопинговых правил он был дисквалифицирован на 20 матчей, при этом игрок до сих пор не понимает, что же именно послужило причиной для такого наказания. Но в итоге Зыков не сдался и своей игрой в низших лигах завоевал право вернуться в состав "Вегаса". И вот он открыл счет голам в сезоне.

Результативная передача Николая Прохоркина помогла "Лос-Анджелесу" победить "Детройт" - 4:2. В нынешнем сезоне он набрал уже семь очков (4 гола и 3 передачи) в 15-ти матчах.

Другой форвард "королей" - Илья Ковальчук пропустил уже 18-й матч подряд.

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