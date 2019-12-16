Пассажиры смогут купить билеты на поезд со скидкой 30%

Пассажиры смогут купить билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 30%. Об этом сообщается на сайте РЖД. Уточняется, что купить билеты по специальным ценам можно будет на все верхние боковые полки, а также на места, расположенные в конце плацкартных вагонов.

Специальное предложение распространяется на все поезда дальнего следования внутри России с 13 января по 20 февраля 2020 года включительно; с 25 февраля по 6 марта 2020 года включительно; а также с 11 марта по 31 марта 2020 года включительно, кроме фирменного поезда № 146/145 Москва - Назрань.

Предложение не суммируется с другими акциями. Плата за пользование комплектами постельного белья взимается в полном объеме.