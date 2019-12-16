Песков рассказал о разнице между Порошенко и Зеленским

В Кремле объяснили, в чем отличие политики нынешнего президента Украины Владимира Зеленского от предыдущего - Петра Порошенко.

"Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Первый президент (Порошенко - прим. "РГ") начинал войну, а у нового президента (Зеленского - прим. "РГ") краеугольным камнем предвыборных обещаний было завершение войны", - сравнил Песков. "И мы надеемся, что это будет реализовано и Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации Минских договоренностей", - заметил он.

"Главное, чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по Минским договоренностям, по всему комплексу мер", - пояснил Песков.