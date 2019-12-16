Почта в 2019 году завершит ремонт более 3 тысяч отделений

Программа ремонтов включает в себя, как модернизацию сети почтовых отделений (новый формат, комплексный и восстановительный ремонты), так и реализацию государственной программы "Доступная среда" для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Работы уже проведены в 2740 отделениях почтовой связи по всей стране, еще в 460 отделениях планируется завершить их до конца года, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия.

"Почтовые отделения - социально-значимые объекты, и нам важно, чтобы клиенты были довольны качеством сервиса, - отметил гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. - Новый формат отделений предполагает современный ремонт, оборудование необходимой техникой и материалами, наличие системы управления очередью, видеонаблюдения и другое. Мы стремимся сделать получение услуг клиентами максимально комфортным, а также улучшить условия труда наших сотрудников".

В 2020 году "Почта России" приступит к реконструкции своих ключевых исторических объектов - Московского и Санкт-Петербургского почтамтов.