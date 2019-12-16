Почти 40 человек пострадали при землетрясении на Филиппинах

Во время мощного землетрясения на Филиппинах пострадали 37 человек. Все они находились в провинции Давао Дель Сур. Подземные толчки были зафиксированы в минувшее воскресенье в 14:11 по местному времени у берегов острова Минданао.

Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай и в 59 километрах к юго-западу от города Давао, в котором проживают более миллиона человек. Землетрясение магнитудой 6,8 повредило несколько зданий. При обрушении стены погибла шестилетняя девочка. В провинции наблюдаются перебои с электричеством, сообщает Reuters.