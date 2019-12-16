Почти 55 тысяч итальянцев покинули дома из-за бомбы

Из-за бомбы времен Второй мировой войны жителям итальянского города Бриндизи пришлось покинуть свои дома. По распоряжению властей была создана так называемая "красная зона", из которой эвакуировали почти 55 тысяч человек. В операции участвовали около тысячи сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров.

Английская бомба, сброшенная на Бриндизи в 1941 году, была найдена во время строительных работ. Сейчас ею занимается группа саперов в составе 15 человек. Боеприпас вывезут за пределы города и в понедельник взорвут в специально подготовленном карьере, сообщает телеканал RaiNews.