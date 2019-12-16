Подлинность нотариально заверенных долговых договоров можно будет проверить

Готовится закон, который позволит нотариусам пресекать нелегальные финансовые операции.

В Росфинмониторинге обратили внимание на резкий рост числа исполнительных надписей, сделанных нотариусами. Это внесудебная процедура взыскания долга по ряду дел. Например, если две стороны оформили через нотариуса договор займа, а должник взял деньги и не расплатился, в суд идти не надо. Достаточно обратиться к нотариусу, тот проверит документы и сделает исполнительную надпись. С ней можно сразу идти к приставам. А если известен банк, где должник хранит деньги, можно отнести документы напрямую туда. Банк снимет долг со счета должника и перечислит по назначению.

Граждане оценили новую возможность: в последнее время число исполнительных надписей растет. В прошлом году было совершено 27 тысяч 866 исполнительных надписей. Только за первый квартал нынешнего года было сделано 9084 исполнительные надписи.

Но, как рассказали в Росфинмониторинге, иногда к подобной схеме стали прибегать дельцы сомнительного толка. Они оформляли нотариальный договор займа, который так и не был на деле предоставлен. Но через некоторое время просили совершить исполнительную надпись, так как должник якобы перестал платить. И уже по вполне легальным документам забирали деньги со счета "должника".

Нет, это не грабеж, все делалось по договоренности. Допустим, руководитель предприятия хочет увести со счетов компании крупную сумму. Долги по договору займа, которого в реальности не было, отличный предлог для этого.

По исполнительной надписи можно в упрощенном порядке взыскать долг, например с арендаторов жилья, если договор был оформлен нотариально, а люди съехали с квартиры, не заплатив

Но есть противоядие против таких схем: нотариусам дадут право проверять, действительно ли по договору займа перечислялись деньги. Проще говоря: получил ли должник что-то в реальности или займа как такового не было.

"В настоящий момент на рассмотрении в Госдуме находятся соответствующие поправки в законодательство, которые дадут нотариусу полномочия проверять, действительно ли по нотариально удостоверенному договору займа заемщику перечислялись денежные средства или передавалось имущество", - сказала член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

Она напомнила, что сегодня нотариус при совершении исполнительной надписи проверяет только подлинность ранее удостоверенного договора, на основании которого появляется задолженность.

"Полномочий проверить, действительно ли на основании этого договора перечислялись средства или передавалось имущество, нотариус не имеет, соответственно, не имеет возможности отказать в совершении нотариального действия", - говорит Александра Игнатенко.

В итоге сомнительные схемы станут невозможны. Сами же надписи скоро можно будет получать в режиме онлайн.