Подлинность нотариально заверенных долговых договоров можно будет проверить

Новости

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу "Вечерний Ургант" 21:02
"Лос-Анджелес" начал процедуру расторжения контракта с Ковальчуком 20:46
Построить больницы и школы на Байкале станет проще 20:33
В новогоднюю ночь украинцам покажут Трампа, играющего без штанов на рояле 20:28
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом 20:06
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала 20:05
Исследование: 44 млн пользователей придумывают один пароль для всех аккаунтов 20:01
При пожаре в пятиэтажке погибли два жителя Ухты 19:55
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты употреблять зимой 19:45
На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название 19:40
В Туле ликвидирована крупная авария, вода начала поступать в дома 19:39
Сотрудники наркоконтроля СГ изъяли более 14 кг метадона 19:22
Искусственный интеллект предотвратит оскорбления в Instagram 19:15
Новая Hyundai Sonata. В погоне за Toyota Camry и Kia Optima 19:14
Путин наградил Турчака почетной грамотой 19:02
На Украину опять не пустили журналиста НТВ 19:00
В Подмосковье найдено тело без головы 18:51
В УФСИН Мордовии опровергли информацию о жалобах Захарченко 18:44
Врач развеял миф о пользе горячего чая 18:27
Бизнесменам предложили оценить уровень "деловой" коррупции в Москве 18:26
На экс-чиновников Севастополя завели дело за обрушение парковки 18:20
В Пскове под магистралью нашли 300-летний жилой дом 18:19
В Астрахани владелец батута понес наказание за травму ребенка 18:05
Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку 18:02
В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 20:20
Рубрика: Власть

Взаймы - через нотариуса

Подлинность нотариально заверенных долговых договоров можно будет проверить
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Готовится закон, который позволит нотариусам пресекать нелегальные финансовые операции.

В Росфинмониторинге обратили внимание на резкий рост числа исполнительных надписей, сделанных нотариусами. Это внесудебная процедура взыскания долга по ряду дел. Например, если две стороны оформили через нотариуса договор займа, а должник взял деньги и не расплатился, в суд идти не надо. Достаточно обратиться к нотариусу, тот проверит документы и сделает исполнительную надпись. С ней можно сразу идти к приставам. А если известен банк, где должник хранит деньги, можно отнести документы напрямую туда. Банк снимет долг со счета должника и перечислит по назначению.

Законопроект об электронном нотариате прошел второе чтение

Граждане оценили новую возможность: в последнее время число исполнительных надписей растет. В прошлом году было совершено 27 тысяч 866 исполнительных надписей. Только за первый квартал нынешнего года было сделано 9084 исполнительные надписи.

Но, как рассказали в Росфинмониторинге, иногда к подобной схеме стали прибегать дельцы сомнительного толка. Они оформляли нотариальный договор займа, который так и не был на деле предоставлен. Но через некоторое время просили совершить исполнительную надпись, так как должник якобы перестал платить. И уже по вполне легальным документам забирали деньги со счета "должника".

Нет, это не грабеж, все делалось по договоренности. Допустим, руководитель предприятия хочет увести со счетов компании крупную сумму. Долги по договору займа, которого в реальности не было, отличный предлог для этого.

По исполнительной надписи можно в упрощенном порядке взыскать долг, например с арендаторов жилья, если договор был оформлен нотариально, а люди съехали с квартиры, не заплатив

Но есть противоядие против таких схем: нотариусам дадут право проверять, действительно ли по договору займа перечислялись деньги. Проще говоря: получил ли должник что-то в реальности или займа как такового не было.

"В настоящий момент на рассмотрении в Госдуме находятся соответствующие поправки в законодательство, которые дадут нотариусу полномочия проверять, действительно ли по нотариально удостоверенному договору займа заемщику перечислялись денежные средства или передавалось имущество", - сказала член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

Какими электронными ресурсами нотариата смогут пользоваться граждане

Она напомнила, что сегодня нотариус при совершении исполнительной надписи проверяет только подлинность ранее удостоверенного договора, на основании которого появляется задолженность.

"Полномочий проверить, действительно ли на основании этого договора перечислялись средства или передавалось имущество, нотариус не имеет, соответственно, не имеет возможности отказать в совершении нотариального действия", - говорит Александра Игнатенко.

В итоге сомнительные схемы станут невозможны. Сами же надписи скоро можно будет получать в режиме онлайн.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Законопроекты и комментарии Реформа нотариата

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года