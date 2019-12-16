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Рубрика: В мире

Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах

На Украине активисты собрали сумму более 800 тысяч долларов на залог за генерала Дмитрия Марченко, который проходит фигурантом по делу о закупке некачественных бронежилетов для вооруженных сил. Большую часть суммы внес сам бывший глава страны, передает РИА Новости заявление пресс-службы партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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"Как известно, суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен. За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен, остальную необходимую сумму внесла семья Порошенко", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что по делу о закупке некачественных бронежилетов проходят пять чиновников минобороны Украины. Проведены десятки обысков, дата суда пока не назначена.

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