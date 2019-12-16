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16.12.2019 14:23
Рубрика: В мире

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства. Об этом она заявила, комментируя слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, раскритиковавшего ее и членов ее кабинета.
Фото: EPA-EFE/JULIEN WARNAND Фото: EPA-EFE/JULIEN WARNAND
Фото: EPA-EFE/JULIEN WARNAND

"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!" - написала Марин на своей странице в Twittter.

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Ранее Хельме заявил, что у него "волосы встают дыбом" от того, кто стал премьер-министром Финляндии. "Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", - отметил эстонский министр. По его мнению, такое правительство вряд ли сможет защитить интересы страны.

За это высказывание он уже подвергся критике со стороны своих соотечественников. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд позвонила своему коллеге в Финляндии Саули Ниинисте, чтобы тот передал ее извинения Марин и ее министрам. В то же время парламентская фракция крупнейшей в Эстонии оппозиционной партии Реформ потребовала отправить проштрафившегося министра в отставку. По словам лидера этой политической силы Каи Каллас, своим заявлением Хельме нанес ущерб эстонско-финляндским отношениям.

Сам глава МВД Эстонии поспешил сгладить негативный эффект от его же слов, заверив, что это было его личное мнение, а не правительства республики.

Напомним, на прошлой неделе Санна Марин, до этого занимавшая должность министра транспорта, на заседании парламента была утверждена новым главой правительства страны. На этом посту она сменила Антти Ринне. Тот подал в отставку после того, как Центристская партия Финляндии, входящая в коалицию, заявила, что утратила доверие к нему, поскольку он не смог справиться с забастовкой почтовых служащих. По оценкам Конфедерации финской промышленности, продолжающиеся забастовки обойдутся компаниям минимум в 500 миллионов евро в виде упущенной прибыли.

Фото: AP Photo/Mel Evans
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Санна Марин родилась в Хельсинки, выросла в приемной семье в Тампере. В этом же городе она закончила университет и получила степень бакалавра политических наук. В 27 лет Марин стала главой городского совета Тампере. В дальнейшем она вошла в руководство социал-демократической партии, заняв пост первого вице-председателя партии. В 2015 году она стала членом парламента Финляндии, а в июне этого года была назначена на должность министра транспорта и связи. В самом начале карьеры она работала на кассе, что теперь ей и припомнил эстонский министр.

Марин - третья в истории Финляндии женщина, которая стала премьер-министром страны. Она стала также самым молодым главой правительства в мире.

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