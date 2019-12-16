Власти Казахстана ответили на предложение переименовать город Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу идеи переименовать город Алматы. Вернуть южной столице историческое название (Алма-Ата) предложил писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов.

Он сообщил журналистам, что обсуждал это предложение на встрече с главой государства, и президент поддержал инициативу. А вот советник Токаева Ерлан Карин уточнил, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах.

"Необходимо выяснить мнение граждан. Только на основе позиции подавляющего большинства жителей города и будет принято окончательное решение, - цитирует Карина ТАСС.