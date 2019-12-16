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Рубрика: Власть

Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС

Текст: Кира Латухина
Президент России и канцлер ФРГ провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, уточнили в пресс-службе Кремля.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Лидеры позитивно оценили итоги парижского саммита в "нормандском формате", где был согласован ряд шагов по реализации минского Комплекса мер - безальтернативной основы урегулирования на юго-востоке Украины.

Фото: REUTERS/ANTON VAGANOV
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Владимир Путин и Ангела Меркель уделили основное внимание вопросам ливийского кризиса, отметив важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. Российский лидер подтвердил готовность к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны ФРГ и ООН.

Путин и Меркель затронули актуальные для энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества по газу, в том числе в контексте перспектив транзита через Украину после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".

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