Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС

Президент России и канцлер ФРГ провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, уточнили в пресс-службе Кремля.

Лидеры позитивно оценили итоги парижского саммита в "нормандском формате", где был согласован ряд шагов по реализации минского Комплекса мер - безальтернативной основы урегулирования на юго-востоке Украины.

Владимир Путин и Ангела Меркель уделили основное внимание вопросам ливийского кризиса, отметив важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. Российский лидер подтвердил готовность к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны ФРГ и ООН.

Путин и Меркель затронули актуальные для энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества по газу, в том числе в контексте перспектив транзита через Украину после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".