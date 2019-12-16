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Рубрика: Власть

Путин наградил Турчака почетной грамотой

Текст: Кира Латухина

Глава государства подписал распоряжение о поощрении. Владимир Путин наградил почетной грамотой за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую и общественную деятельность сенатора Андрея Турчака и депутатов Госдумы Андрея Ветлужских и Дмитрия Морозова, а также объявил благодарность сенатору Татьяне Кусайко. Почетной грамотой отмечен мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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Кроме того, президент объявил благодарность главе "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву - за заслуги в создании перспективных образцов подвижного состава для железных дорог и городского рельсового транспорта. Почетной грамотой награжден гендиректор АО "Метровагонмаш" Борис Богатырев.

Также объявлена благодарность трудовым коллективам - компании "Апатит", авиахолдингу "Сухой" и АО "Конструкторское бюро специального машиностроения".

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