Путин наградил Турчака почетной грамотой

Глава государства подписал распоряжение о поощрении. Владимир Путин наградил почетной грамотой за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую и общественную деятельность сенатора Андрея Турчака и депутатов Госдумы Андрея Ветлужских и Дмитрия Морозова, а также объявил благодарность сенатору Татьяне Кусайко. Почетной грамотой отмечен мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Кроме того, президент объявил благодарность главе "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву - за заслуги в создании перспективных образцов подвижного состава для железных дорог и городского рельсового транспорта. Почетной грамотой награжден гендиректор АО "Метровагонмаш" Борис Богатырев.

Также объявлена благодарность трудовым коллективам - компании "Апатит", авиахолдингу "Сухой" и АО "Конструкторское бюро специального машиностроения".