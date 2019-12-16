Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Решение ожидаемое, поскольку именно такой формат был заложен в уже утвержденный законодательно бюджет Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы.
Теперь соответствующие изменения внесены и в федеральный закон "О внесении изменений в статью 333 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения".
Напомним, "заморожены" пенсионные накопления были в кризисном 2014 году - работники по-прежнему эти взносы со своих зарплат платят, но средства на их индивидуальные накопительные счета не поступают, а уходят в распределительную часть пенсионной системы и идут на выплаты текущих пенсий нынешним пенсионерам.
При этом, как неоднократно поясняли в ПФР, все уплаченные за будущего пенсионера взносы учитываются и будут приняты в расчет при определении пенсионных коэффициентов для назначения ему страховой пенсии.
Заморозка накоплений еще на один год, по расчетам Минтруда и ПФР, позволит получить в качестве доходов бюджета фонда дополнительные 634,8 млрд рублей, соответственно, на эту же величину уменьшится трансферт из федерального бюджета.
Всего же с 2014 года за счет моратория на выплату страховых пенсий было направлено дополнительно более двух триллионов рублей.
Стоит отметить, что в Минфине и ЦБ предлагают переформатировать действующий вариант пенсионной накопительной системы. Готовится законопроект о гарантированном пенсионном продукте - к моменту его принятия, очевидно, вопрос с разморозкой накопительных взносов (или изменении правил их взимания) должен быть решен.