Путин усилил защиту прав добросовестных приобретателей недвижимости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому признаются добросовестными приобретателями люди, купившие недвижимость у мошенников, если такие покупатели воспользовались информацией из государственного реестра прав на недвижимое имущество. При покупке многие из них часто не знают об отсутствии у продавца права на продажу этого имущества.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости