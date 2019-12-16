Путин усилил защиту прав добросовестных приобретателей недвижимости

Новости

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу "Вечерний Ургант" 21:02
"Лос-Анджелес" начал процедуру расторжения контракта с Ковальчуком 20:46
Построить больницы и школы на Байкале станет проще 20:33
В новогоднюю ночь украинцам покажут Трампа, играющего без штанов на рояле 20:28
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом 20:06
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала 20:05
Исследование: 44 млн пользователей придумывают один пароль для всех аккаунтов 20:01
При пожаре в пятиэтажке погибли два жителя Ухты 19:55
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты употреблять зимой 19:45
На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название 19:40
В Туле ликвидирована крупная авария, вода начала поступать в дома 19:39
Сотрудники наркоконтроля СГ изъяли более 14 кг метадона 19:22
Искусственный интеллект предотвратит оскорбления в Instagram 19:15
Новая Hyundai Sonata. В погоне за Toyota Camry и Kia Optima 19:14
Путин наградил Турчака почетной грамотой 19:02
На Украину опять не пустили журналиста НТВ 19:00
В Подмосковье найдено тело без головы 18:51
В УФСИН Мордовии опровергли информацию о жалобах Захарченко 18:44
Врач развеял миф о пользе горячего чая 18:27
Бизнесменам предложили оценить уровень "деловой" коррупции в Москве 18:26
На экс-чиновников Севастополя завели дело за обрушение парковки 18:20
В Пскове под магистралью нашли 300-летний жилой дом 18:19
В Астрахани владелец батута понес наказание за травму ребенка 18:05
Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку 18:02
В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 20:02
Рубрика: Власть

Путин усилил защиту прав добросовестных приобретателей недвижимости

Текст: Екатерина Ясакова
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому признаются добросовестными приобретателями люди, купившие недвижимость у мошенников, если такие покупатели воспользовались информацией из государственного реестра прав на недвижимое имущество. При покупке многие из них часто не знают об отсутствии у продавца права на продажу этого имущества.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Законом вводится запрет на истребование государством жилого помещения, выбывшего из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина. Причем эта норма распространяется и на добросовестных приобретателей, которые получили имущество безвозмездно. Суд будет отказывать в истребовании в собственность государства жилого помещения у добросовестного приобретателя, если с момента госрегистрации его прав на нее прошло три года.

Путин наградил Турчака почетной грамотой
Власть Работа власти Госуправление Президент

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года