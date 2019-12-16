Путин усилил защиту прав добросовестных приобретателей недвижимости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому признаются добросовестными приобретателями люди, купившие недвижимость у мошенников, если такие покупатели воспользовались информацией из государственного реестра прав на недвижимое имущество. При покупке многие из них часто не знают об отсутствии у продавца права на продажу этого имущества.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.
Законом вводится запрет на истребование государством жилого помещения, выбывшего из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина. Причем эта норма распространяется и на добросовестных приобретателей, которые получили имущество безвозмездно. Суд будет отказывать в истребовании в собственность государства жилого помещения у добросовестного приобретателя, если с момента госрегистрации его прав на нее прошло три года.