КоАП дополняется новой статьей. Штраф для граждан будет 10 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, для юрлиц - 500 тысяч рублей. В случае повторения нарушений гражданам придется заплатить до 50 тысяч рублей, должностным лицам - до 100 тысяч, юридическим лицам - до 1 миллиона рублей.

За грубые нарушения (то есть более двух раз в год) штраф для граждан составит 100 тысяч рублей или будет применен арест на срок до 15 суток. Должностным лицам надо будет заплатить 200 тысяч рублей, а юрлицам - 5 миллионов рублей.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2020 года.