Путин утвердил право запрета на выезд за рубеж бывших сотрудников ФСБ

Президент подписал закон, по которому можно вводить временный запрет на выезд из России бывших сотрудников ФСБ. Запрет может быть сроком до пяти лет, и он будет касаться тех, кто ушел в отставку.

Временный запрет может быть установлен со дня увольнения. Право решения - в компетенции ФСБ.

Напомним, что сейчас уже есть временное ограничение возможности выезда за рубеж действующих сотрудников ФСБ.

Как ранее объясняли в парламенте, новая мера поможет обеспечить безопасность сотрудников ФСБ в условиях напряженной международной обстановки. В частности, речь о случаях задержания за границей российских граждан и привлечения их к уголовной ответственности только за то, что они ранее служили в органах безопасности России.

Как ранее писала "РГ", не все сотрудники ФСБ в отставке или на пенсии попадут в список невыездных. Мера будет применяться при наличии информации об угрозе. Впрочем, согласно закону, правила применения нормы разработает ФСБ.