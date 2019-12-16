Скорее всего, перезахоронение произойдет весной будущего года. Как сообщил "РГ" президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив историк Пьер Малиновский, французская сторона пригласила на торжественную церемонию президента РФ Владимира Путина. Эту информацию подтвердил столичный еженедельник Le Point. Сославшись на источник в Елисейском дворце, он сообщил о том, что президент Эмманюэль Макрон отдал распоряжение организовать возвращение останков генерала.
Курировать проведение этого наполненного историческим смыслом памятного мероприятия поручено советнику французского президента Брюно Роже-Пёти и главе его администрации Патрику Стрзоде. По сведениям еженедельника, проект возвращения генеральского праха на родину серьезно продвинулся после двусторонней встречи лидеров Франции и России в рамках саммита "нормандского квартета", который прошел в Париже 9 декабря.
Об археологической экспедиции, перед которой стояла цель найти останки наполеоновского генерала, "РГ" еще полтора года назад рассказал Пьер Малиновский. Ее подготовкой занимались возглавляемый им фонд, а также Российская академия наук, Российское военно-историческое общество под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог". Непосредственно к раскопкам, которые велись на территории Королевского бастиона в Смоленске, приступили в мае и уже два месяца спустя участникам экспедиции, среди которых были специалисты и студенты двух стран, повезло: они нашли, как считали, то, что искали.
Однако этого было недостаточно. Следовало точно установить, что останки принадлежат именно генералу Гюдену, участнику русской кампании 1812 года, который в ходе битвы при Валутиной горе в районе Смоленска получил смертельное ранение: пушечным ядром ему оторвало одну ногу, а вторую серьезно повредило.
Спустя три дня генерал скончался, и, как распорядился Бонапарт Наполеон, а они знали друг друга еще со времен совместной учебы в военном училище, был похоронен в старой крепости Смоленска. Однако указаний, где именно, не сохранилось.
Были проведены независимые экспертизы, в том числе во Франции, где для сравнения из семейного склепа во французском городе Монтаржи была извлечена ДНК-проба останков родного брата наполеоновского соратника, также генерала Пьера Сезара Гюдена. Результаты проведенных исследований стали известны в ноябре и полностью подтвердили предположения археологов.