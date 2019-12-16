Останки одного из ближайших соратников Наполеона, дивизионного генерала Шарля Этьена Гюдена, которые были обнаружены при раскопках под Смоленском, будут покоиться в парижском Доме инвалидов рядом с императором.

Генерал Гюден был другом Наполеона Бонапарта. Фото: wikimedia.org

Скорее всего, перезахоронение произойдет весной будущего года. Как сообщил "РГ" президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив историк Пьер Малиновский, французская сторона пригласила на торжественную церемонию президента РФ Владимира Путина. Эту информацию подтвердил столичный еженедельник Le Point. Сославшись на источник в Елисейском дворце, он сообщил о том, что президент Эмманюэль Макрон отдал распоряжение организовать возвращение останков генерала.

Курировать проведение этого наполненного историческим смыслом памятного мероприятия поручено советнику французского президента Брюно Роже-Пёти и главе его администрации Патрику Стрзоде. По сведениям еженедельника, проект возвращения генеральского праха на родину серьезно продвинулся после двусторонней встречи лидеров Франции и России в рамках саммита "нормандского квартета", который прошел в Париже 9 декабря.

Об археологической экспедиции, перед которой стояла цель найти останки наполеоновского генерала, "РГ" еще полтора года назад рассказал Пьер Малиновский. Ее подготовкой занимались возглавляемый им фонд, а также Российская академия наук, Российское военно-историческое общество под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог". Непосредственно к раскопкам, которые велись на территории Королевского бастиона в Смоленске, приступили в мае и уже два месяца спустя участникам экспедиции, среди которых были специалисты и студенты двух стран, повезло: они нашли, как считали, то, что искали.

Проект возвращения генеральского праха на родину серьезно продвинулся

Однако этого было недостаточно. Следовало точно установить, что останки принадлежат именно генералу Гюдену, участнику русской кампании 1812 года, который в ходе битвы при Валутиной горе в районе Смоленска получил смертельное ранение: пушечным ядром ему оторвало одну ногу, а вторую серьезно повредило.

Спустя три дня генерал скончался, и, как распорядился Бонапарт Наполеон, а они знали друг друга еще со времен совместной учебы в военном училище, был похоронен в старой крепости Смоленска. Однако указаний, где именно, не сохранилось.

Были проведены независимые экспертизы, в том числе во Франции, где для сравнения из семейного склепа во французском городе Монтаржи была извлечена ДНК-проба останков родного брата наполеоновского соратника, также генерала Пьера Сезара Гюдена. Результаты проведенных исследований стали известны в ноябре и полностью подтвердили предположения археологов.