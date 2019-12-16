Можно на его примере посмотреть на вечный вопрос о роли личности в Истории. Приходя в мир, в общество, в профессию, каждый человек вольно или невольно встает на уже существующую лыжню, а вот дальше кое-что зависит от его воли, темперамента, амбиций, интеллекта - катится он по готовой дороге (или плетется, или вообще сидит у обочины) или летит впереди всех, а кто-то дерзнет сказать "новое слово", попытается развернуть общую трассу в неведомую сторону, "поспорит с Всемирным тяготением"...

Лужков был председателем Мосгорисполкома в 1990-91 гг., вице-мэром - в 1991-92 гг., мэром - в 1992-2010 гг. Так или иначе руководил городом почти 20 лет, когда распалась старая, парт-сов-командная Система и возникла новая, рыночно-административная. Период Мутации города. При этом власть мэра - просто беспрецедентна и де-юре, и де-факто, по крайней мере с 1863 г., когда в Москве было создано городское самоуправление. С тех пор и до 1917 г. Дума во многом контролировала бюджет Москвы. В СССР действовало довольно путанное двоевластие: с одной стороны, самым главным был горком партии, с другой стороны, конкретные вопросы все равно шли через горисполком. И при этом был еще ЦК КПСС, который активно влезал в столичные дела. Например, все знают три периода московской архитектуры: сталинки - хрущобы - брежневки. Но нет никаких "гришинок" (Гришин - первый секретарь горкома 1967-85 гг.), а "хрущобы" появились вовсе не тогда, когда Хрущев руководил Москвой, а когда стал генсеком. То есть градостроение в Москве (как и в стране) прямо замыкалось на ЦК КПСС.

Мэр Москвы - фигура иная. Он - реально полный хозяин города

Мэр Москвы - фигура иная. Он - реально полный хозяин города. По крайней мере с 1993 г., когда ликвидировано "советское двоевластие", роль городской Думы де-факто - совещательная. Не помню вообще случаев ее "неподчинения", тем более "противостояния" с мэром. Понятно, он не "удельный князь", подчиняется и Президенту, и правительству, а в отдельных направлениях решают независимые от мэра Прокуратура, СК, ФСБ и т.д., но в пределах городского хозяйства, строительства, социальной сферы и т.д. власть мэра - огромна, никем не оспаривается.

Но при всем том власть мэра подчиняется Времени, "обычай - деспот меж людей".

Мэр ВЫНУЖДЕН строить город, ориентируясь не на им "придуманные", а на вне его существующие современные представления об удобствах людей, экологии, городской среде, транспорте и т.д. Он живет в этом независимом от него ментальном пространстве, как и в физическом пространстве города. Возможность маневра, выбора, волевого решения, конечно, есть - можно проводить тендеры так или иначе, вести точечную или комплексную застройку и т.д., но ни из Времени, ни из Места не выпрыгнешь... Вот, скажем, - при всем уважении - нет специфически "московского архитектурного стиля" последних 30 лет, все констатируют, насколько "евроремонтированная Москва" похожа на другие крупные города Мира, Европы, точнее - на новые районы в них, которые и стали для Москвы образцами.

Самый главный "ресурс" любого города, понятно, люди. Население Москвы в 1991-2010 гг. выросло с 9 до 11,5 млн чел. (сейчас - 12,6 млн постоянных жителей). И этот постоянный прилив не зависит от мэра. Таково общее притяжение столиц всех бывших империй - Лондон, Париж... В них "понаехали" с окраин мигранты, да и жителей российской провинции магнитом тянет, тем более прописки больше нет. Кстати, до 1991 г. темпы роста были еще выше: с 1959 по 1991 г. Москва разбухла с 5 до 9 млн. Люди требуют постоянной перестройки города, люди же его и строят. Другая проблема Москвы - автомобили. Их число выросло просто драматически: с 900 000 в 1990-м до 5 700 000 в 2010-м и 7 700 000 в 2018-м. "Вы спросите - при чем тут Лужков?" - конечно, ни при чем! Цену автомобилей, повальную моду на них определял не он, но что-то делать с этим тромбом мэрия была вынуждена...

Так что же ЗАВИСИТ от мэра, его личности, воли, способностей?

Кто из москвичей не знает - по своему карману! - про "лужковские надбавки"? Вот - ЕГО воля. Третье транспортное было давно необходимо, спланировано, но только Лужков смог его построить. Ну а перечислить конкретные дела - книги не хватит. Наконец, Город ощущал эстетику Лужкова, харизму "крепкого хозяйственника"... Но любопытно, что при всей индивидуальности этот стиль тоже диктовался временем. Брутальный, резкий капитализм 90-х вперемежку с рудиментами "советского собеса" - да, в этом (как и в самом слове "хозяйственник") виден Ю.М. Но ведь это портрет Времени, тех самых "лихих и переходных 90-х". Лужков этот Дух Времени удачно воплотил в легендарной кепке...

Мэр ВЫНУЖДЕН строить город, ориентируясь не на им "придуманные", а на вне его существующие современные представления об удобствах людей

Столь же закономерно, что, когда на следующем этапе капитализм и бюрократия и общество стабилизировались - этот стиль естественным образом вышел из моды. Конечно, Собянин сменил Лужкова вовсе не по "эстетическим причинам", но так или иначе он старается материализовать дух нового времени - не Москву "крутых торговцев", а Москву хипстеров, велодорожек, "обезличенно-электронных" чиновников, Москву куда более далекую от "совка", чем в 1990-е. Простой пример - Лужков психологически был не готов ввести платные стоянки, хотя знал, что это необходимо, - Собянин легко ввел.

Хочешь не хочешь, а живешь в определенное время. Успеха добивается тот, кто попадает Времени в такт, подставляет спину Ветру Времени. Меняется Время, меняется Ветер - сдувает одних людей и вносит следующих...