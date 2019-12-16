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16.12.2019 20:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученый сел за парту

В школах восьми регионов страны откроются академические классы
Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
К совместному проекту министерства науки и высшего образования и московского департамента образования присоединяются Санкт-Петербург, Республики Карелия, Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия-Алания, Пермский край, Новосибирская и Ивановская области.
Дети работают в суперлабораториях. Им помогают профессора, академики. Фото: Александр Корольков/РГ Дети работают в суперлабораториях. Им помогают профессора, академики. Фото: Александр Корольков/РГ
Дети работают в суперлабораториях. Им помогают профессора, академики. Фото: Александр Корольков/РГ

Напомним, "Академический класс" - разновидность предпрофессионального обучения. В Москве такие классы существуют уже три года: это 13 школ и более 800 обучающихся. В проекте участвуют 23 научных института и 14 федеральных вузов. Еще накануне учебного года министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что он, скорее всего, выйдет за рамки столицы. И вот решение принято. Пилотные регионы включатся в работу с 2020 года.

Фото: Александр Корольков/РГ
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На занятиях в "академических классах" старшеклассники не просто знакомятся с разными науками - с головой погружаются в научную и проектную деятельность. Информационные технологии, медицина, инженерное дело... Программы учебных предметов дополняют серьезные исследовательские практикумы. Школьники работают на современном лабораторном оборудовании, используя не только возможности школы, но и ресурсы компаний-партнеров. А помогают им ученые - профессора и академики.

Кстати, результаты своей работы школьники представляют на открытой городской научно-практической конференции: в этом году выступили уже более 500 школьников.

Академклассы могут открываться не только в школах, но и на базе научно-образовательных центров, которые создаются в рамках нацпроекта "Наука". По мнению министра Михаила Котюкова, это поспособствует объединению ресурсов вузов, научных организаций и бизнеса и поможет подготовить мотивированных специалистов для экономики региона.

Что нужно школе, чтобы попасть в проект? Администрация должна подтвердить полную готовность к запуску дополнительного образовательного модуля, определиться с партнерами - научными и образовательными. И только после строгого отбора в школе могут заработать академклассы.

Учебные программы в академических классах дополняют серьезные исследовательские практикумы. Помогают школьникам профессора и академики

Проект полезен всем. Ученики получают доступ к современному оборудованию и технологиям. Вузы присматриваются к потенциальным абитуриентам, а работодатели могут мотивировать старшеклассников.

- Мы готовим кадры для высокотехнологичных отраслей науки и производства. Взаимодействуя со школами, мы можем выстроить такую систему подготовки, которая даст нам достаточно подготовленных абитуриентов, - говорит директор Института тонких химических технологий им. Ломоносова РТУ МИРЭА Михаил Маслов.

По мнению директора Института общей и неорганической химии им. Курнакова РАН Владимира Иванова, самое важное в академклассах - внимание к проектной работе школьников. "Мы не ставим им отвлеченные задачи: ребята фактически работают по тем же направлениям, что и ученые", - отмечает член-корреспондент РАН. - Именно такая работа дает свои результаты.

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