Чем Московский инновационный кластер привлекает участников

Год прошел с того момента, как Владимир Путин подписал указ о запуске инновационного кластера Москвы. За это время в проект вошли сотни организаций, а на IT-платформе кластера можно найти сведения о 125 тыс. инновационных продуктов. Участники могут рассчитывать на целый ряд сервисов и мер поддержки.

Инновационный кластер Москвы объединил на одной площадке малые и крупные предприятия, научные и образовательные учреждения, - словом, всех игроков инновационной экосистемы города. В основе работы кластера лежит IT-платформа, объединяющая инструменты и меры поддержки для всех, кто хочет создать новый высокотехнологичный проект. К ней подключены не только непосредственные разработчики, но и все элементы инфраструктуры поддержки: от технопарков до центров сертификации.

По словам руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, сегодня наблюдается устойчивый интерес компаний к кластеру и рост числа участников проекта. Получить статус участника могут все московские организации, развивающие инновации.

Как пояснила первый замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Волконицкая, сегодня у участников кластера есть два типа запросов. Первое - повышение "видимости" элементов производственной цепочки с налаживанием сотрудничества. Второй - поиск конкретных мер поддержки: в производстве, кадрах, привлечении финансирования и поиске партнеров.

Сервисы, доступные участникам кластера, представлены на портале i.moscow. Например, услуга "Навигатор по мерам поддержки" подскажет, какие есть субсидии и как их получить, где бесплатно пройти обучение или в какой бизнес-инкубатор лучше обратиться. В общей сложности в городе действуют более 190 мер поддержки.

Владимир Хлебников, гендиректор компании "Парус электро".

"Московский инновационный кластер - первая площадка, где в одном месте я увидел все существующие в России меры поддержки инновационного бизнеса. Не только те, которые дает город Москва, но и федеральные преференции. У нас их несколько сотен в стране.

Но не все о них знают, а теперь их наконец-то собрали в одном месте" - говорит гендиректор компании-участника кластера "Парус электро" Владимир Хлебников.

Вадим Ушаков, старший консультант отдела по работе с собственниками офисных помещений CBRE:

Вадим Ушаков, старший консультант CBRE.

Некоторое время назад в нашу компанию обратились представители команды портала i.moscow с предложением принять участие в развитии раздела "Найти помещения в аренду". CBREGroup, Inc. является крупнейшей в мире компанией в сфере коммерческой недвижимости и уделяет большое внимание инновационным подходам и решениям, имеющим отношение к нашему бизнесу. Именно поэтому мы с большим энтузиазмом приняли предложение наших коллег из Московского инновационного кластера и активно взялись за работу.

На данный момент мы тестируем сервис по аренде портала i.moscow на протяжении месяца и можем сказать, что видим в нём большой потенциал. Несмотря на то, что рынок онлайн-сервисов по подбору помещений в аренду представлен большим количеством серьезных игроков, мы считаем, что проект, реализуемый правительством Москвы, несомненно, будет востребован.

Игорь Долгушин, основатель компании MyBrain:

Игорь Долгушин, основатель компании MyBrain.

Компания MyBrain работает в области нейронаук, интегрируя в бизнес и личное развитие технологии восстановления и развития когнитивных функций головного мозга (память, внимание, мышление, восприятие) и эмоционального контроля.

Долгое время команда ученых оттачивала единую методологию (молекулярную, диагностическую и цифровую экосистему) и, по классической ошибке стартапов, продажи откладывала на последний момент (пока не построим "космический корабль"). Команда кластера сразу указала на эту ошибку и отправила "в рынок". Помогли организовать серию встреч с экспертами отрасли. Эти встречи показали, что наши продукты уже востребованы крупным корпоративным сегментом и HR, которые готовы контрактоваться сразу! Это был, конечно, шок: услышать от крупных корпоративных клиентов, что наше предложение - это то, что они давно ищут и что им так необходимо прямо сейчас. Благодаря кластеру мы уже готовим к запуску серию пилотов и коммерческих контрактов с крупными корпорациями. Компании готовы инвестировать огромные средства в развитие когнитивных навыков своих команд, MyBrain обеспечит этому научную и техническую поддержку. Так Московский инновационный кластер стал мостом между наукой и бизнесом. Проработав информацию от заказчиков, планируем совместно с кластером запустить Хаб нейронаук в Москве, чтобы объединять ученых и бизнес, и своим примером показывать, что такое партнерство выгодно для всех.