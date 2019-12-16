ЦОДД Москвы предупредил об увеличении автотранспорта на дорогах

В преддверии новогодних праздников в Москве растет количество машин на дорогах. Утром в понедельник был зафиксирован рост количества машин, приезжающих из-за МКАД, на 100 тысяч авто. Основной пик загруженности придется на 23-29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы.

По прогнозам специалистов ведомства, количество автомобилей пойдет на спад уже с вечера 30 декабря. И 31 декабря на дорогах в целом будет свободно.

С начала декабря количество поездок внутри города выросло на 15 процентов. Так же увеличилось и количество паркующихся автомобилей. В минувшие выходные количество парковочных сессий увеличилось на 5 процентов.

Прирост за неделю поездок на городском транспорте, включая МЦД, вырос на 10 процентов. В ближайшие дни специалисты ЦОДД прогнозирую рост утренних пробок в утренние и вечерние часы до 8-9 баллов, а в дневные часы пробки будут достигать 6-7 баллов.