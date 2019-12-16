Экс-чиновник Минобороны осужден на десять лет за взятку

Бывший директор Департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максим Куксин получил 10 лет лишения свободы. По решению Кузьминского районного суда Москвы он признан виновным в получении взятки почти в 12 миллионов рублей. В приговоре также указано, что заключение он будет отбывать в колонии строгого режима.

Осужденный был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

Чиновник за денежное вознаграждение обещал сослуживцу из другого отдела ведомства продвижение по должности, а также оказание ему в дальнейшем общего покровительства.

Обвинение основывается на свидетельских показаниях Юрия Ефимова - начальника второго отдела военно-экономического обоснования стоимости вооружения, военной и специальной техники Минобороны РФ, который якобы и передал Куксину крупную сумму денег. Сам Ефимов уже осужден по другому уголовному делу о даче взятки.

Куксин был назначен на должность директора Департамента аудита государственных контрактов военного ведомства в июле 2017 года. С 2005 по 2014 год он замещал руководящие должности в коммерческих структурах. До 2016 года Куксин возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.