Елка Мэра пройдет во всех детских больницах Москвы

К маленьким пациентам во всех столичных больницах придут в канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравят их с праздником на "Доброй елке Мэра Москвы", которая впервые пройдет в клиниках столицы с 16 по 27 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стать участниками праздника смогут более 6 тысяч юных пациентов, которые находятся на лечении в клиниках. Для них состоятся сказочные спектакли, обучающие игры и другие развлечения.

Начнется праздник с детской инфекционной больницы №6. Затем он придет в центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Сухаревой, Центр детской психоневрологии, детскую больницу святого Владимира и ее филиал, детскую больницу им. З.Башляевой и другие больницы.